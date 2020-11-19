全链条打击网络贷款诈骗：推广信息藏陷阱 

江西省会昌县公安机关打掉一电信网络诈骗犯罪团伙并收缴大量犯罪工具。

朱海鹏摄（人民视觉）

浙江省舟山市公安局反诈中心民警通过网络直播传授电信网络诈骗防范知识。

邹训勇摄（人民视觉）

山西省灵丘县公安局民警深入乡村开展防范电信网络诈骗宣传。

刘少贝摄

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前不久，江苏省苏州公安机关成功侦破“3·26网贷电信诈骗专案”，在全国率先打响打击贷款类电信网络诈骗集群战役，揭开了此类诈骗案的黑灰产业链条。其后，公安部指挥全国15地公安机关开展集中收网行动，一举捣毁非法网络贷款推广团伙57个，抓获嫌疑人460余名。大量案件事实证明，面对网络贷款信息，必须保持警惕。

“无需抵押也能贷款30万”“一张身份证就可贷款10万”……这些网络贷款推广信息是否可靠？是否隐藏着陷阱？

一条“无抵押贷款”信息，牵出网络贷款诈骗案

今年3月的一天，江苏南通市某企业主程某正在用手机浏览新闻时，突然跳出一个悬浮窗，上面是“无抵押贷款”的广告。考虑到公司正好有一笔贷款月底到期，程某抱着试一试的想法点击进入，并输入姓名、身份证号、手机号、家庭住址等个人信息。大约过了半小时，程某接到一个电话，对方称是“某小贷公司”的工作人员，知道程某的贷款需求后，希望添加程某的微信。程某在网上检索了该小贷公司的信息，没有发现什么异常，便加了对方微信。

过了一会儿，程某微信接收到一份电子合同，程某按“工作人员”要求，将其打印并在合同上盖章签字。合同中有一则条款称，需要贷款人转10万元押金到贷款方提供的银行卡里，并将转账记录截图发给对方。

随后，程某收到一条手机短信，上面有一串验证码，对方要求把这个验证码发给他。过了一会儿，对方打来电话，详细地“教”程某通过做银行流水来进行验资——对方会先给程某的银行卡里打钱，然后让程某把钱转到小贷公司“工作人员”的私人账户上，并称“这是在帮程某做流水，转到私人账户上是为了方便”。

其间，程某银行卡的发卡银行还专门打电话给程某，提醒他要防止被骗。这时，已经被“工作人员”说服的程某还责怪银行工作人员多管闲事。后来见贷款迟迟下不来，程某才意识到自己可能被骗，便报了警。

事实上，“工作人员”利用程某之前填写的个人信息以及程某手机上的验证码，给程某的银行卡开设了一个电子账户，然后利用程某的信息不对称，把程某新办电子账户里的钱转到了程某的银行卡里，让程某错以为这钱是对方打给他的，于是就把从电子账户转到银行卡上的钱，最终转到了“工作人员”的账户上。仅10分钟时间，程某就转了两笔总计5万余元到“工作人员”的私人账户。

这样的骗局并非孤例。今年2月，苏州市公安局刑警支队反诈骗中心发现了一条“某银贷款”推广信息。“某银贷款”，名称很像某知名银行的金融产品，但打开界面民警发现，网页制作粗糙，最底端的落款显示，该产品由中部地区某县城一家小额贷款公司开发，落款字体极小，很难让人发现。

民警初步判断，该推广信息具有网络诈骗嫌疑。为进一步查明情况，民警按照页面提示，先后录入了自己的手机号、姓名、身份证号、贷款额度，进行贷款申请操作。20分钟后，民警接到了一个外地手机号码呼叫，其自称是“某银贷款”的客服，要求他添加其QQ。通过QQ，“客服”要求民警提供手持身份证的认证照片，远程签订贷款合同，并要求其向指定的私人账户转账5000元，以证明贷款人具备还款能力。“这些操作，都是典型的诈骗套路。”民警说。

深挖彻查，黑灰产业链浮出水面

犯罪嫌疑人为何能够对有贷款意向的群体实施精准诈骗？他们是从哪里得到的公民个人信息？“某银贷款”到底地处何方？

办案民警发现，虽然该产品的金融资质方为某银小额贷款公司，但该公司并未参与相关违法犯罪活动，对推广内容也一无所知，系不法分子冒用了他们的金融资质，进行非法行为。

“我们发现‘某银贷款’的服务器位于济南。”苏州昆山市公安局刑警大队中队长何永亮说，大量证据表明，一个叫做“芯贝科技”的网络公司有重大嫌疑。

经查，该公司实际控制人为贾某军，山东济南人，实际工作人员6名，他们通过非法途径获得网贷金融广告投放资格，对外发布网络贷款广告。

“这些非法贷款广告还伪装成正规的知名网贷产品，被精准推送给有贷款需求的网民，如网民曾阅览过贷款相关信息，之后便会在浏览新闻、小视频或玩游戏过程中，接收到这类贷款广告，让人真假难辨。”苏州市公安局刑警支队中队长杜玮彬说。

以贾某军团伙为纽带，上游犯罪团伙冒用金融服务公司、小额贷款公司、银行业金融机构的资质，并与相关广告发布平台员工里应外合，获取网贷金融广告投放账户。“这些伪造的证照其实很容易识别，无法通过正常审核，但在非法利益面前，一些广告发布平台的员工故意不严加审核，甚至帮助不法广告主逃避审查，发布非法的贷款广告。”苏州市公安局刑警支队民警俞洋说。

下游犯罪团伙为贾某军团伙提供公民个人信息销售渠道。通过这些团伙，贾某军等人把收集到的公民个人信息层层倒卖给境外诈骗团伙，为其实施远程精准诈骗提供帮助。仅在今年3月，贾某军团伙就非法收集有网贷需求的公民个人信息40余万条。

经过两个多月的缜密侦查，整个案件的脉络渐渐清晰，主要涉案人员也已锁定。4月14日，来自苏州市公安局刑警支队、昆山市局的200余名警力分赴山东省等5省7地，打掉10个非法网络推广团伙，抓获代理商、渠道商、运营商、推广商4个层级的违法犯罪嫌疑人44名，扣押、冻结涉案资金2亿余元。

雷霆出击，15省份公安机关抓获嫌疑人460余名

“该案涉案人员多、专业性强、隐蔽性高，形成了完整的贷款诈骗网络推广黑灰产业链。”昆山市公安局刑警大队民警蒋超介绍。

在这个犯罪产业链中，各团伙之间相互分工协作，涉案人员多、团伙专业性强、影响危害大。从非法收集公民个人信息到完成贩卖，“代理商”专门负责开设、投放虚假贷款广告，“渠道商”专门负责伪造正规营业执照、企业网站域名，“运营商”专门负责租用境外服务器、开发制作虚假贷款广告页面或手机APP，并收集有贷款意向人员的个人信息，“推广商”专门负责将非法获得的公民个人信息贩卖给诈骗团伙。

贾某军等人落网后，公安机关继续扩线侦查，拓展出贷款推广类犯罪线索60余条，涉及15个省份。今年7月，在公安部的直接指挥下，15个省份公安机关开展集中收网行动，一举捣毁非法网络推广团伙57个，抓获嫌疑人460余名。

“我们将持续保持对此类犯罪活动的零容忍和高压严打态势，积极会同有关部门强化监管整治，抓好 ‘黑灰产’ 打击治理工作，切实维护人民群众的财产安全和合法权益。”公安部刑事侦查局相关负责人说。

版式设计：沈亦伶

防骗提醒

①如需贷款，请到银行或正规信贷机构办理，不要轻信陌生来电和短信推销

②不要以为所有95号码来电及1069短信都是正规公司发送，要谨慎甄别

③不轻信打着“无抵押”“无担保”“当天放贷”等幌子的网贷服务广告

④不随意点击陌生网址链接、扫描不知名二维码、在来源不明网址进行注册，谨慎提交个人信息

⑤所谓的“测试信用额度”等贷款网站广告都是收集个人信息的，切勿向他人提供自身银行卡号、身份证号、手机号及短信验证码

⑥请在正规平台下载贷款软件，未收到贷款前索要保证金、手续费的，都是贷款诈骗，谨防上当受骗

⑦遇到疑问时，应当及时拨打96110咨询或向官方客服核实，避免自身财产受到损失

《 人民日报 》（ 2020年11月19日 19 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)