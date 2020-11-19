囤券、直播新玩法现身外卖平台 本地生活消费双十一创新高

伴随线上线下深度融合，卡券、直播等数字化工具有力撬动消费，实现突破性增长。在“百亿补贴”、满减、红包等权益的多重刺激下，饿了么零售订单量较去年同期增长超1倍，100多家大型连锁商超订单“破纪录”。美容美发、洗浴足疗、亲子玩乐等生活服务行业，销售额同比大涨196%。

“不做囤券人，等于白过‘双11’。”消费者对囤完这一次、长期享受“双11”价的新商业模式表现出强烈埋单意愿。“平台和超市都发红包，55元能买2箱特仑苏牛奶，9.9元买16枚鸡蛋。”杭州市民张女士告诉记者。据了解，在明显的价格优势下，饿了么平台上肉蛋类商品活动期间订单量同比增长超500%，日用品、宠物用品等品类订单量同比增长超200%。

“早上7点，新订单的提醒声就开始响了，打包跟不上外卖发货的速度。”谢丹丹在浙江绍兴经营着一间鲜丰水果店，这间不到20平方米的小店，一天的线上订单就高达263单。“59减30的优惠力度吸引力很大，不仅回馈了老客户，还吸引了一大批新客下单。很多大爷大妈第一次体验用饿了么下单。”

在今年“双11”中，直播引导成交，正成为餐饮业突破性增长的新引擎。11月7日晚，近百个火锅商家联合在李佳琦直播间推出“100抵200”的超级代金券，吸引百万人在线围观，湊湊火锅准备的40000份火锅5秒售罄。被网友称之为“直播10分钟，火锅店生意爆满1个月”。

下沉市场为本地生活行业带来巨大增量，释放更强的消费动能。据饿了么数据，在“双11”和“百亿补贴”等多重权益叠加下，全国100多个重点城市的餐饮、生活服务和零售商家收获新用户、新订单。近40个地级市外卖订单同比增长超过五成。不少中老年消费者因“百亿补贴”成为饿了么新用户，从此获得了“最快30分钟内到家”的便捷购物体验。

“没想到，我们也能参与到几千亿元的大项目里来。”西安茉一汉服体验馆的老板王怡辉说，“双11”期间，店内的3小时汉服体验、汉服一日租赁等套餐都卖出了不少。“穿汉服在西安的地标打卡拍照成为许多外地游客来西安旅行的目的之一，汉服体验也就自然而然地加入了许多年轻人的囤货清单。”

线下实体商业与线上数字化体系的结合，正成为拉动内循环潜力的有力支点。“今年‘双11’，各个城市的消费者吃得爽、买得爽，饿了么实现了全面增长，增长最快的业务增幅达到550%。更重要的是，卡券、直播通过‘双11’成为线下门店数字化的有效工具。对参与今年活动的200万本地商家而言，过去11天的爆发只是一个开始。”饿了么首席执行官王磊说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)