RCEP签署是多边主义的胜利（环球热点）

十一月十五日，在越南首都河内，区域全面经济伙伴关系协定签署仪式现场。

新华社/越通社

总人口达22.7亿，GDP达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元……东盟十国和中国、日本、韩国、澳大利亚及新西兰近日正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），意味着全球约1/3的经济体量有望形成一体化大市场。

在新冠肺炎疫情冲击世界经济，贸易保护主义、单边主义暗流涌动的当下，RCEP成员致力于推动自由贸易、多边主义和区域经济一体化发展进程，为全球经济复苏带来了新希望。

“史上最大自贸协定”

货物贸易最终零关税产品数整体将超过90%，服务贸易和投资总体开放水平显著高于原有“10+1”自贸协定，高水平的知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等现代化议题也纳入其中，同时给予最不发达国家特殊与差别待遇……分析认为，RCEP体现出全面、现代、高质量、互惠等特点，是东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果。

“以某些标准来衡量，RCEP是史上最大的自由贸易协定，覆盖了全世界大约30%的人口。同时，该地区情况复杂多样，协议基本照顾到了各方利益。”英国《金融时报》援引布兰代斯大学国际金融学教授彼得·彼得里的话说。该报道还指出，RCEP包含自由贸易协议的一切常规要素，如关税、海关管理、卫生措施、服务、投资等。

RCEP经历了漫长的谈判过程。2012年，东盟发起RCEP谈判。在此后的8年时间里，各方共计进行31轮正式谈判。今年以来，各成员克服新冠肺炎疫情带来的诸多挑战，全面完成市场准入谈判以及1.4万多页文本法律审核工作。11月15日，第四次RCEP领导人会议正式签署协议。

接下来，RCEP各成员将各自履行国内法律审批程序。根据规定，RCEP需15个成员中至少9个成员批准后方可生效，其中要至少包括6个东盟成员国和中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰中至少3个国家。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英在接受本报记者采访时指出，新冠肺炎疫情使全球经济陷入低迷，RCEP各成员迫切希望减少交易成本，增加投资，刺激地区经济增长，经济一体化是最有效的途径之一。疫情带来的巨大冲击还使各方认识到，避免产业链及供应链出现紊乱，加快两链恢复必须有制度保障。在全球地区合作中，亚洲一直是薄弱板块，在今年特殊形势下，RCEP各成员求同存异，推动地区经济走向一体化，可谓恰逢其时，水到渠成。

“促区域和全球经济复苏”

有分析认为，此前东盟已与中国、日本、韩国等国签署了多个“10+1”自贸协定，中、日、韩、澳、新西兰5国之间也有多对自贸伙伴关系，RCEP无疑将发挥区域内经贸规则“整合器”的作用。陈凤英指出，过去，这些自贸协定和自贸关系是隔离的、分散的，无法共享的。RCEP将推动各成员形成一个整体，有利于降低交易成本及商品价格，增加投资便利性，拉动经济增长，所有成员及区域内消费者都将从中受益。

“RCEP的好处是全方位的，其带来的一体化发展还有望推动成员间共享科技，降低最不发达国家的研发成本，推动教育理念的革新，创造一定的社会效益，拓展每个成员的发展空间。”陈凤英说。

“RCEP释放出一个清晰信号，那就是亚洲区域经济一体化进程依旧活力十足。”亚洲愿景研究院院长强万纳里表示，RCEP重申对开放、包容和基于规则的多边贸易体系的共同承诺，将提升经济信心、增强区域供应链，进一步促进区域和全球经济复苏。

联合国贸易和发展会议11月16日针对RCEP发布投资趋势监测报告特刊。该报告指出，RCEP将大大推动区域内各成员间以及其他地区经济体对该地区的外国直接投资（FDI）增长，强调该协定对全球价值链发展将产生重要影响。

英国《金融时报》指出，据彼得里教授和约翰斯·霍普金斯大学国际经济学教授迈克尔·普卢默估算，RCEP将使全球经济总量增加1860亿美元，使其成员国的国内生产总值（GDP）增加0.2%。该报道还指出，“RCEP最重大的影响或许是，亚洲将以此为起点逐步成为一个轮廓清晰的贸易区。”

英国路透社报道，RCEP的签署对于东亚地区出口贸易具有里程碑式的意义。报道援引业内专家观点指出，RCEP的签署表明亚洲正在进一步推进贸易自由化，这或将加快近几十年来全球经济中心和重心不断向东方转移的趋势。

“捍卫开放型贸易体系”

“RCEP的签署是多边主义和自由贸易的胜利。”中国国务院总理李克强对RCEP的评价引发国际舆论共鸣。分析认为，RCEP经过8年谈判得以签署，各成员承诺降低关税、开放市场、减少标准壁垒，向世界表明开放合作是各国互利共赢的必由之路，体现出地区国家追求自由贸易、维护多边体系、建设开放型世界经济的广泛共识。

新加坡贸易与工业部长陈振声说，RCEP是成员国对更广泛的经济一体化发展的承诺，也表明了分享彼此繁荣发展成果的共同愿望。RCEP明确表达该地区对多边贸易体系的坚定支持和承诺。

澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔指出，作为具有全球视野的区域自贸协定，RCEP不仅推动区域经济一体化深入发展，也是捍卫贸易自由化和开放型贸易体系的宣言。

新加坡《联合早报》网站指出，作为全球最具潜力的区域自由贸易协定之一，RCEP的签署将向一些有保护主义倾向的国家发出强烈信号，让全球看到亚太区域仍有许多国家相信贸易与投资自由化，并且愿意以实际行动促进经济融合。

美联社称，RCEP具有重大象征意义。“它表明，在美国推出‘美国优先’政策近4年后，亚洲仍然致力于多国共同争取更自由的贸易，人们认为这是实现未来繁荣的途径。”

“RCEP在特殊时期做出了特殊贡献。”陈凤英指出，当前，WTO争端解决机制陷入停摆，多边贸易体制和经济全球化陷入危机。而RCEP在此时签署，其倡导的区域一体化正是全球化的有益补充，这是开放型世界经济的胜利，将有力冲击单边主义逆潮。它告诉人们，区域一体化和经济全球化是不可人为阻挡的。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)