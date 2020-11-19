多地出台年底促消费新举措 汽车消费和免税消费成重点

近期，各地政府陆续发布新举措，拉开年底促消费大幕。《经济参考报》记者注意到，升级类消费和汽车等大宗商品消费成为政策发力重点。其中，为进一步挖掘免税消费潜力，海口明确争取今年年底前新增和扩建4处离岛免税店，还将扩大奢侈品牌营业面积。此外，海南、湖北、新疆、北京等多地陆续推出包括发放补贴、汽车下乡、以旧换新在内的多重支持举措，进一步推动汽车市场潜力释放。

最新发布的宏观数据显示，我国消费市场已经步入加速回暖通道。据统计，10月社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，比9月加快1个百分点。其中，升级类消费和大宗商品消费回暖明显。汽车市场需求旺盛，销售继续加快，同比增长12%，增速连续4个月超过两位数，新能源汽车销量同比翻倍增长；化妆品增长18.3%，持续7个月保持增势。

消费市场回暖与政策支持密切相关。例如，离岛免税新政发布以来，海南离岛免税购物持续走高。数据显示，今年7月1日至10月31日，海南离岛免税新政实施四个月海口海关共监管离岛免税销售金额达到120.1亿元，同比增长214.1%。

政策红利释放也进一步加大了地方因地制宜出台具体举措的积极性。近日印发的《海口市落实海南省促消费七条措施的工作方案》明确，为进一步挖掘免税消费潜力，海口将增加免税经营主体，引进中免集团、海发控集团等经营主体，争取今年年底前新增和扩建4处离岛免税店。扩大奢侈品牌营业面积，海口美兰国际机场二期免税店扩建后营业面积将达9000平方米；并计划新增日月广场免税店面积5万平方米，同步引进增加奢侈品牌。

汽车家电消费等大宗商品市场也成为各地促消费的重点。海口上述促消费措施提出，2020年11月5日至12月31日期间，购买新车的车主实施每辆补贴3000元。并出台汽车销售企业奖励政策。之前，海南还发布通告，明确在琼已购房产人员可申请参加普通小客车增量指标配置。

此前，湖北发布《稳定和扩大汽车消费若干措施》推出包括购鄂产车补贴3%、新能源汽车购置补贴政策将从2019年底延续至2022年底、二手车交易增值税降低75%等一系列优惠举措。新疆印发的《关于进一步促进汽车消费增长若干措施的通知》要求，积极推动城乡汽车消费升级，组织开展“汽车下乡”“以旧换新”等促销活动。在北京也有部分区开启了汽车促消费补贴，其中，顺义区11月11日再度发放第二批千万购车大礼。

业内认为，随着汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，以及诸多促消费升级举措的落地，更多利好将加速兑现，有望成为市场回暖的重要推动力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)