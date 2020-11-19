MLF量增价稳 凸显央行“稳货币”意图

为维护银行体系流动性合理充裕，央行11月16日开展了8000亿元中期借贷便利（MLF）操作，含对11月5日到期的4000亿元与16日到期的2000亿元MLF的续作，此次实现净投放2000亿元。中标利率为2.95%，与9月持平，符合市场预期。

此次操作延续了央行7月以来“量增价稳”的常规作法。超量续作的主要原因是市场对MLF的需求较大。一方面，四季度银行需要继续压降结构性存款，作为替代产品的同业存单发行利率已高于MLF利率，这就需要央行通过加大MLF操作力度以缓解银行负债压力；另一方面，上周信用债市场出现巨震，整个货币市场和债券市场随之波动，亦需释放流动性以稳定市场。

保持利率稳定体现了央行认为当前政策利率水平与经济基本面基本适应的判断。下半年以来，经济持续复苏，日前公布的10月数据基本符合市场预期。早前央行在新闻发布会上表示，当前货币政策处于一个相对均衡的水平，既无需通过下调政策利率为经济复苏额外助力，也无需下调存款准备金率为银行体系提供多余流动性，从长期、短期、中期流动性来看，银行体系流动性都保持在合理充裕的水平。在这种情况下，通过超额续作MLF和公开市场操作等常规工具即可满足维护流动性的目的。

总的来说，今年央行对于货币政策的操作非常谨慎。从狭义流动性来看，今年三季度末，基础货币余额31.6万亿元，高于二季度末的30.8万亿元，略低于一季度末的31.8万亿元。相比于其他发达国家大幅扩表，我国并未大规模向市场放水；从广义流动性来看，10月末M2增速为10.5%，低于9月末的10.9%，已进入回落通道。与以往的“宽信用”周期相比，今年信贷和社融增速回升幅度相对有限。

在经历了应对疫情冲击的适度偏宽松状态与刺激政策逐渐退出的边际收紧状态之后，目前货币政策已进入“稳货币”阶段，即通过常规政策工具实现流动性的削峰填谷，维持市场狭义流动性合理充裕，在促进实体经济复苏的同时避免资产价格的快速上涨。

在月初的政策吹风会上，央行表示，下一阶段稳健的货币政策将更加灵活适度、精准导向，根据形势变化和市场需求及时调节政策力度、节奏和重点。一方面，特殊时期出台的政策将适时适度调整，另一方面，对于需要长期支持的领域进一步加大政策支持力度。此外，还要避免出现“政策悬崖”，防止政策突然中断带来意外冲击。

综合来看，随着经济复苏进一步延续，货币政策大概率会维持当前的中性状态，即通过公开市场操作和MLF等常规工具保持狭义流动性的合理充裕，通过政策引导和监管加强避免广义流动性过快增长和杠杆率过快攀升，同时继续引导金融机构加大对实体经济的支持力度。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)