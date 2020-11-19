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财政部：10月财政收入同比增长3%

记者 孙韶华 北京报道

2020年11月19日07:53  来源：经济参考报
 
原标题：10月财政收入同比增长3%

　　财政部18日发布财政收支数据显示，1至10月累计，全国一般公共预算收入158533亿元，同比下降5.5%。其中，中央一般公共预算收入73609亿元，同比下降8.7%；地方一般公共预算本级收入84924亿元，同比下降2.4%。全国税收收入135044亿元，同比下降4.6%；非税收入23489亿元，同比下降10.3%。

　　值得关注的是，随着经济逐月持续稳定恢复，10月全国一般公共预算收入持续增长。10月，全国一般公共预算收入17531亿元，同比增长3%。扣除去年同期特定国有金融机构和央企上缴利润等抬高基数因素后，10月份全国收入增长9%左右，实际增幅比上月继续提高，反映了经济运行持续稳步恢复的积极成效。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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