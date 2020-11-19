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券商2021年A股策略密集出炉 布局“十四五”规划成主线

2020年11月19日07:55  来源：经济参考报
 

　　临近年底，各大券商机构2021年投资策略报告相继出炉。从招商证券、中信证券以及中金公司等各大券商对明年的市场展望来看，A股自今年四季度到2021年上半年仍处在典型的复苏期。内需推动下的复苏正进一步深化，围绕“十四五”新规划所带来的各项红利将持续释放，新制造、新消费等将成为布局重点。

　　结构性复苏行情延续

　　从整体策略来看，多家券商普遍对明年市场持中性或偏乐观态度。高盛最新发布的2021年中国股市策略展望报告预计，沪深300指数将上涨15%。

　　华西证券首席策略分析师李立峰认为，考虑到改革红利释放、上市公司业绩呈现结构性亮点等诸多因素，预计明年A股指数由估值驱动切换为业绩驱动为主，上证综指有望在3200-3800点位区间。太平洋证券也认为，2021年A股从估值驱动转向业绩驱动。预计2021年上证综指顶部区间在3500点-3800点，下行底部或在3000点。

　　中信证券预计，明年A股行情将分为轮动慢涨期、平静期、共振上行期三个阶段。具体来看，从跨年到明年二季度中，市场都将处于轮动慢涨期。在此期间，国内基本面明确修复；海外基本面预期随着宏观货币环境偏松、政策事件密度高等因素影响，市场动能较强。二季度中至三季度，市场整体处于平静期。在此期间，基本面预期上修已比较充分，内外货币政策正常化成为关注重点，全市场注册制改革落地，市场相对比较平静。进入四季度，市场将进入共振上行期。

　　从资金面来看，中信证券预计明年A股净流入资金7000亿元，公募、保险、外资是主要来源。当前银行理财产品处于换轨阶段，渠道在权益类公募产品发行上依然积极，预计全年净流入8000亿。中金公司王汉锋策略团队也预计，2021年公募基金的新募规模或与今年大致持平，为权益市场带来6000亿元至7000亿元左右的增量资金。

　　此外，作为“十四五”规划的第一年，2021年我国将加快资本市场改革开放的步伐。中金公司认为，外资对于人民币资产的持有意愿有望进一步提升，并带来资金流入，预计外资净流入规模大约在2000-3000亿元左右。

　　对市场资金构成分流的主要渠道仍集中于产业资本减持和IPO方面。中信证券指出，产业资本基于较大的解禁规模继续净减持，预计全年净流出3000亿元。另外，随着全面注册制逐步落地，全年IPO的资金分流预计4000亿元。

　　布局“十四五”主题机会

　　随着疫情影响逐步减退，中国市场增长将进一步复苏，企业盈利增长将成为带动市场走高的主因。围绕“十四五”规划的政策红利，新制造以及新消费则成为机构新一年布局的三大主线。

　　招商证券强调，明年产业趋势最强主线来自于“十四五”规划与战略性新兴产业五年规划释放的政策红利。高盛也在2021年策略中建议整体增持在境内和境外上市的中国内地公司股票，并强调“十四五”将是高盛明年重点关注的中国长线投资主题之一。在轮动慢涨期，中信证券也建议坚持配置顺周期品种，并兼顾“十四五”相关主题。

　　重点布局“十四五”相关主题机会之余，中金公司认为，当前中国制造业借助“大市场、大长全的产业链、大基建、人才红利”等四大产业优势，正在从“低附加值、低技术含量、低质量、弱品牌”（“三低一弱”）的传统中国制造，逐步实现相对“高附加值、高技术含量、高质量、强品牌”的产业升级。在通信设备、智能手机产业链领域，世界已经初步认识到中国制造的竞争力。类似竞争力则可能进一步在更多制造业领域展现，包括家电、汽车及零部件、新能源汽车产业链、工业自动化、工程机械等。这些趋势也将在2021年继续演绎，呈现中长线投资机会。

　　东北证券指出，消费和科技仍是2021年中长期主线。消费和科技今年中报以来的盈利优势预计明年仍可持续，从盈利估值匹配角度，医疗器械、通用机械、电子制造、白色家电、医药商业等行业值得重点关注。

　　兴业证券指出，随着经济进入全面复苏状态，2021年投资者可以重点关注诸如金融、航空、演艺、酒店等有可能在2021年基本面出现较大改善的领域。同时，在从投资驱动转向创新驱动的过程中，科技竞争“卡脖子”领域，如半导体、软件设计、高端设备等方面是一个确定性方向。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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