航运增长显著 高运价或将持续到春节前后

11月18日，航运概念板块较前一日的大涨态势略有下挫。同花顺数据显示，航运概念板块下跌1.02%，但部分个股依旧上扬。其中，中远海控继续保持前三个交易日的上涨态势，收涨4.73%，收报9.30元。新智认知收涨1.49%；中远海发收涨0.97%。

11月以来，我国10-11月港口海运相关数据陆续公布。据中国港口协会发布的最新数据显示，10月份，八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长11.1%，增速创今年新高。上海航运交易所发布的2020年10月中国出口集装箱运价指数显示，全球12条航线中11条指数上涨，其中南美航线涨幅最高，环比增长47.9%。中信建投指出，主流船公司订舱已排至12月下旬，预测高运价将持续到春节前后。

在港口吞吐量不断增长的背景下，政策利好因素也在不断被释放。中金公司指出，RCEP正式签署，将利好港口、航运、物流板块部分个股。该机构同时强调，亚洲区域内集运需求受益于庞大的本地市场、互补性的产业结构和区域化的国际分工，过去十年复合增速6.5%高于全球的4.3%，RCEP协定有利于推动实现区域内高水平的交易自由化，该机构认为有望继续驱动长期增长。

华创证券则指出，外贸需求恢复好于预期。数月来，市场上一直存在集装箱短缺的问题，部分集装箱生产商的接单已排到明年2月份。集运行业前十大运力的份额占比已从十年前低于60%提高到83%，旺季过后的运价支撑水平有望超预期。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)