航运增长显著 高运价或将持续到春节前后

11月18日，航运概念板块较前一日的大涨态势略有下挫。同花顺数据显示，航运概念板块下跌1.02%，但部分个股依旧上扬。其中，中远海控继续保持前三个交易日的上涨态势，收涨4.73%，收报9.30元。新智认知收涨1.49%；中远海发收涨0.97%。
11月以来，我国10-11月港口海运相关数据陆续公布。据中国港口协会发布的最新数据显示，10月份，八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长11.1%，增速创今年新高。上海航运交易所发布的2020年10月中国出口集装箱运价指数显示，全球12条航线中11条指数上涨，其中南美航线涨幅最高，环比增长47.9%。中信建投指出，主流船公司订舱已排至12月下旬，预测高运价将持续到春节前后。
在港口吞吐量不断增长的背景下，政策利好因素也在不断被释放。中金公司指出，RCEP正式签署，将利好港口、航运、物流板块部分个股。该机构同时强调，亚洲区域内集运需求受益于庞大的本地市场、互补性的产业结构和区域化的国际分工，过去十年复合增速6.5%高于全球的4.3%，RCEP协定有利于推动实现区域内高水平的交易自由化，该机构认为有望继续驱动长期增长。
华创证券则指出，外贸需求恢复好于预期。数月来，市场上一直存在集装箱短缺的问题，部分集装箱生产商的接单已排到明年2月份。集运行业前十大运力的份额占比已从十年前低于60%提高到83%，旺季过后的运价支撑水平有望超预期。
国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转 人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】
发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施 人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】
解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力 人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】