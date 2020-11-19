零售数据低迷 美经济复苏或进一步放缓

美国零售额10月增速降至六个月来最低，显示出经济复苏受挫。受美国多州实施新一轮限制措施和失业补贴到期等因素影响，消费支出疲软态势未来料将更加严峻，美国经济复苏或因此进一步放缓。

10月零售增幅创半年最低

备受关注的美国零售业数据17日发布，10月零售销售额仅环比增长0.3%，低于路透社预估的增长0.5%，且创下六个月来最小增长幅度。

与此同时，美国商务部17日还将9月份零售销售额增幅从1.9%向下修正0.3个百分点至1.6%。此外，数据显示，不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务在内的核心零售额10月仅微升0.1%，9月数据则从1.4%下调至0.9%，这进一步显示出消费恢复低于预期。

具体来看，10月13个主要零售业类别中有8个出现下滑，包括服装和体育用品等。餐厅和酒吧等餐饮业零售销售额出现自4月份疫情最严重时期以来首次下滑，表明天气变冷对户外用餐的影响正在加剧。不过，包括亚马逊等在线零售商在内的非实体店是疫情下的“最大得利者”，当月零售销售额环比增幅最大，达到3.1%。

亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克表示，10月份零售销售额增长放缓或标志着经济受挫，因为今年冬季新冠肺炎疫情在美国持续扩散。博斯蒂克接受美国消费者新闻与商业频道电视采访时说，此前预计“进入第四季度将略微疲软，而目前正是出现了这样的情况”。

经济学家表示，由于疫情久久不退，那些受疫情冲击而失业的人需要更多帮助，特别是在受创最重的娱乐和旅游服务行业。根据测算，长期失业、也就是至少27周没有工作的人数将从9月的240万增至10月的360万。

分析认为，新冠肺炎疫情加剧、数百万美国人失业以及政府财政支持减少导致家庭收入下降是当月零售销售额增幅低于预期的主要原因。消费者支出占美国经济总量约三分之二。消费者支出增长势头减弱表明继第三季度国内生产总值（GDP）创纪录攀升后，美国经济增长可能在第四季度进一步放缓。

同时，美国联邦政府新一轮财政刺激措施在今年内出台的希望持续消退，目前对失业人员每周增加失业补贴的福利早已失效。政府为自营职业者、零工和其他没有资格参加正常国家失业计划人员提供的更加广泛的福利项目即将在12月到期，届时将再有数百万美国人失去失业救济。缺乏来自政府的财政救助会使得美国的消费者变得更加谨慎，消费支出将会成为美国经济复苏的持续阻力。

新限制措施阻碍经济复苏

根据约翰斯·霍普金斯大学的数据，自11月3日以来，美国每日新增确诊病例都超过10万例。为了应对不断蔓延的疫情，美国多州相继宣布新一轮限制措施。

美国加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆16日表示，将对经济活动采取“紧急刹车”的措施。加州28个县将回到最严格的管理等级下，这意味着该州58个县中有41个处于“紫色”等级，即限制零售机构人流量、关闭健身中心、餐馆只提供有限的户外服务。

华盛顿州新的限制措施于16日生效，该限制措施将酒吧和餐厅的就餐限制在室外，以控制客流量，同时提供外卖服务。根据限制，民众禁止与共同居住人以外的人员进行室内社交聚会。

俄克拉荷马州州长宣布从19日开始，餐厅中的所有桌子必须至少相距6英尺，并补充说酒吧和餐厅必须在当地时间晚11时之前关闭。晚11时之后，仅允许餐厅顾客通过车窗或在路边取货。

分析认为，美国疫情进一步严峻是零售销售额低迷的主要原因之一。美国多州对企业实施了新的限制措施，也重新限制了室内用餐。这可能会进一步降低消费者支出，导致11月和12月零售销售疲软态势更加严峻。

与此同时，美国旅游业也持续受到冲击。美国旅游协会17日表示，受疫情影响，预计2020年美国旅游支出将减少超过5000亿美元，要到2024年才能恢复至疫情前的水平。该协会预测，2020年美国旅游支出为6170亿美元，较7月份预测的6220亿美元进一步下调，比2019年的1.13万亿美元将减少5130亿美元。

鲍威尔警示经济下行风险

美联储主席杰罗姆·鲍威尔17日表示，自今年5、6月份以来，美国经济复苏的势头强于预期，但就近期而言，经济复苏面临着重大的下行风险，在经济复苏的问题上还有很长的路要走。

鲍威尔称，新冠肺炎感染病例的激增是经济复苏的一大担忧，因为这种形势可能会吓坏人们，使其不敢从事经济活动，从而减缓经济增长。鲍威尔称，疫苗的利好消息从中期来看肯定是个好消息，但接下来的几个月可能会是充满挑战和不确定性的。他指出，大约有15个州最近实施了限制措施，有迹象表明人们将减少活动，经济改善的步伐放缓，复苏的进程参差不齐。

鲍威尔呼吁国会通过新一轮财政刺激方案，强调迫切需要追加经济刺激措施。鲍威尔同时表示，美国经济仍旧需要财政和货币支持。美联储不会在短期内收回紧急支持措施。在美国经济从卫生事件中完全复苏之前，将把利率维持在零附近，并维持宽松货币政策的立场。“美联储坚定地致力于使用所有工具来支持经济复苏，直到这项工作真正完成。”

本月初，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。美联储表示，经济发展将在很大程度上取决于疫情发展。在未来几个月，美联储将以不低于目前的速度增持美国国债和机构抵押贷款支持证券，以维持市场平稳运行，营造宽松的金融环境。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)