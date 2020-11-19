比特币价格升至近三年高点

据外媒报道，比特币价格17日触及超过17000美元的三年高点。今年3月以来，比特币一直延续良好的上涨势头，涨势令人联想起2017年比特币价格飙升的情景。

据路透社报道，比特币价格17日达到17868美元的高点，最终收于17760美元，涨幅6.1%，为2017年12月20日以来的最高点。其他加密货币价格17日也普遍上涨，以太币价格上涨4.2%至479.91美元。有业内人士表示，今年以来，比特币价格已经同比上涨超过130%。与今年3月的价格低点相比，比特币价格目前已经增长约360%。

多重因素推动了比特币价格今年的持续上涨，包括新冠肺炎疫情下政府的经济刺激政策吸引了大型投资者和金融企业的加入，加密货币支付变得更加普遍也刺激了比特币价格上涨。有分析还认为，比特币在一些投资者眼中被视为像黄金一样具备避险属性的投资产品，并能帮助抵御通胀风险。

越来越多企业加入加密货币领域正在帮助比特币价格逐步攀升。据美国消费者新闻与商业频道网站报道，美国富达投资集团专门成立了数字资产部门，以帮助客户更好地进行加密货币交易。美国网络支付平台贝宝10月底也允许其用户购买、持有和出售虚拟货币，包括比特币和以太币等。

路透社报道称，由于投资者预期比特币将会融入主流金融领域，因而受到机构投资者和散户投资者青睐。

2017年，由于散户投资者的追捧，比特币价格一路飙升，到当年12月中旬曾触及接近20000美元的高点。有观点指出，考虑到目前比特币的良好涨势，其价格可能很快突破历史高点。路透社援引花旗分析师汤姆·菲茨帕特里克的估算数据称，比特币价格甚至可能达到31800美元的高点。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)