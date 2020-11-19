日本10月出口 同比降幅缩小至0.2%

日本财务省18日公布的贸易统计报告显示，受对华出口继续扩大等因素拉动，10月日本出口同比降幅缩小至0.2%，已接近去年同期水平。
10月，由于矿物性燃料、船舶及钢铁出口同比大幅下降，日本出口额降至6.5661万亿日元（1美元约合104日元），连续23个月同比下降。不过，下滑幅度显著缩小，继续呈现恢复迹象。
同时，由于原油及液化天然气、飞机等产品进口显著下滑，日本10月进口额同比下降13.3%。日本当月贸易顺差增至8729亿日元。
从国家和地区来看，由于中国经济持续稳定复苏，日本对华出口同比增长10.2%，连续4个月保持正增长；对包括中国在内的亚洲地区整体出口增长率由负转正，同比增长4.4%。（刘春燕）
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