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银保监会取消保险资金开展财务性股权投资行业限制

2020年11月19日08:00  来源：经济参考报
 

　　记者从银保监会获悉，为加大保险资金对实体经济股权融资支持力度，提升社会直接融资比重，银保监会近日发布通知，取消保险资金开展财务性股权投资行业限制。

　　《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》明确，保险机构及其关联方对所投资企业不构成控制或共同控制的，即为财务性股权投资。取消财务性股权投资行业限于保险类企业、非保险类金融企业和与保险业务相关的养老、医疗等特定企业要求，允许保险机构自主选择投资行业范围，扩大保险资金股权投资选择面。

　　通知显示，允许保险机构运用自有资金和责任准备金开展财务性股权投资，保险机构要加强风险控制，审慎开展投资运作，不得利用股权投资开展内幕交易或利益输送。

　　截至2020年9月末，保险资金通过股权直接投资、股权投资计划、股权投资基金等方式，投资企业股权规模2万亿元，占保险资金运用余额的10%，成为金融业可提供股权性资本的主要机构投资者。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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