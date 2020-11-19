经济预期分化 美国国债遭抛售中国市场引力足

原标题：美国国债遭抛售中国市场引力足

东边日出西边雨。一边是美联储采取的极低利率与无限量量化宽松（QE）措施使美元指数大幅下跌，美债正遭遇全球买家抛售潮，9月份外国投资者持有的美国国债连续第二个月下滑至7.071万亿美元，创下3个月以来新低；另一边，投资者们正迫切寻找新的投资地，中国经济稳定性叠加政策释放效应使中国债市成为全球投资者的避风港和热土。

经济不乐观，美债遭抛售

疫情防控期间，美联储实施的极低利率与无限量QE措施大幅削弱了美元储备货币的地位，致使当前美元指数从3月份的高位下跌了约10%。花旗集团11月16日发出警告称，在大量分发疫苗来抗击疫情以及宽松的货币政策下，美元明年可能崩跌20%。

在此预期下，美债这一美元核心资产近来被全球买家大量抛售。美国财政部11月17日发布的数据显示，9月外国投资者持有的美国国债连续第二个月下滑至7.071万亿美元，创下3个月以来新低。其中，美国第一大债权国日本9月持有的美国国债下降22亿美元至1.276万亿美元，为有纪录以来的最低点。中国9月所持美债也再度减少63亿美元至1.062万亿美元，创下2017年2月以来新低。

“从种种迹象来看，美国经济前景难言乐观导致投资者集中抛售美债。”中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英对国际商报记者说，今年美国经济负增长几乎已成定局，明年的经济走势如何取决于美国疫情防控的情况。正是出于对美国经济萎缩低迷的预判，美元加速贬值及美债收益率持续走低，全球投资者开始集中火力抛售美债。

中国市场备受青睐

在全球投资者加速抛售美债、远离风险的同时，新的投资风向正在形成。

刘英表示，在全球经济动荡不安的背景下，全球买家会选择安全性和收益率相对较高的地区进行投资。而区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的达成将为全球贸易和资本创造大量的机会，成为拉动全球经济增长的新引擎。

“RCEP成员国的疫情防控普遍较为稳定，经济风险较低，加上成员国的经济发展空间巨大，尤其是中国和东盟国家近年来软实力和硬实力都大幅提升，吸引了大量投资者涌入。目前，RCEP成员国所吸引的外资中只有30%来自区域内部，区域内投资仍有很大增长空间。”刘英说。

尤为值得一提的是，得益于近年来中国金融业的不断开放，特别是今年4月1日证监会取消证券公司外资股比限制之后，大量外资涌入中国市场。债券通公司最新披露的数据显示，截至10月末，境外机构累计持有中国银行间市场债券达3万亿元，创历史新高。

11月初，中国国债和政策性银行债完全被纳入彭博巴克莱全球综合指数。近两年，中国债市逐步成为全球主流债券指数的吸纳目标，外资不断涌入A股市场。据中泰证券研报显示，截至三季度，外资持股市值为1.41万亿元，占A股自由流通市值比例为4.6%。

谈及中国的引资魅力，商务部研究院对外投资合作研究所研究员王是业对国际商报记者表示，首先是中国的疫情防控成果有目共睹，中国经济的稳定性为全球资本提供了“避风港”；其次是中国自2018年以来持续加大金融业开放力度，让更多的外资看到了中国金融市场蕴含的巨大潜力。

对于外国投资者来说，更多的中国利好政策正蓄势待发。自11月1日《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》正式施行以来，外资机构开始密集提交相关资格申请。截至目前，申报相关资格的外资机构已超过20家。

中国证监会主席易会满日前表示，下一阶段将研究逐步统一、简化外资参与中国资本市场的渠道和方式，深化境内外市场互联互通，拓展交易所债券市场境外机构投资者直接入市渠道，拓宽商品和股指期货期权品种开放范围和路径。

刘英强调，中国在加快开放金融市场的同时要特别注意防控金融和债务风险，加强事中事后监管，不断完善注册制。警惕跨境资金的“热钱”流动，避免个别外资企业“捞一把”就走的情况发生，应保障外资进入中国市场后形成长期稳定的良性发展，通过资本盘活经济，促进“内循环”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)