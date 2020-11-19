"引资热土"金字招牌魅力不减 投资中国成为外资优势选项

原标题：投资中国成为外资优势选项

11月16日，商务部发布数据显示，今年前10个月，中国实际使用外资8006.8亿元，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%），增幅比前9个月提高1.2个百分点，延续了稳中向好的态势。

10月当月，中国实际使用外资单月金额818.7亿元，同比增长18.3%（折合118.3亿美元，同比增长18.4%），连续7个月实现同比增长。

也是在11月16日，备受关注的星巴克中国咖啡创新产业园在江苏昆山经济技术开发区正式破土动工。星巴克于今年3月宣布启动这项美国本土之外最大的生产性战略投资。开工仪式上，星巴克宣布将继续追加项目总投资至1.56亿美元（折合人民币近11亿元）。

面对疫情冲击和比去年更加复杂严峻的国内外环境，中国实际使用外资逆势增长，“引资热土”这块金字招牌魅力不减，中国成为全球跨国投资的“稳定器”和“避风港”。

著名经济学家宋清辉在接受国际商报记者采访时表示，前10个月中国实际使用外资同比增长6.4%，且连续7个单月实现同比增长，这首先得益于中国持续扩大对外开放的决心和行动，其次是得益于中国率先实现有效控制疫情并保障企业正常运转，再者是中国市场庞大，能够向更多国际合作伙伴提供稳定需求，创造出更多合作发展机遇。

联合国贸发会议在最新发布的《全球投资趋势监测报告》中指出，鉴于2020年上半年全球外国直接投资（FDI）流量大幅下降，尤其是欧美发达经济体外国直接投资骤降，其对全球外国直接投资前景的预测趋于负面。但报告同时指出，中国及东南亚国家的外国直接投资相对于其他地区更具韧性，并在总体上趋于稳定。

报告显示，主要得益于中国的外国直接投资相对稳定，今年上半年，亚洲发展中国家外国直接投资同比降幅好于预期，且占全球FDI总额的一半以上。疫情冲击和供应链中断对全球价值链投资产生了重大影响，亚洲首当其冲，但在发展中地区，亚洲的外国直接投资降幅最低。

2020年上半年，流入中国的外资达760亿美元，同比仅下降4%，近期呈恢复性小幅增长，这得益于信息服务和电子商务行业并购交易价值同比上升84%。此外，中国政府推出的投资便利化措施对恢复已宣布的新建投资项目和稳定投资活动产生了积极作用，缓冲了亚洲外国直接投资下跌，并使下降趋势好于预期。

“相比全球其他经济体，中国率先实现了疫情防控、全面复产复工和经济复苏。经济发展状态良好的中国，也被国际货币基金组织认为是今年全球最有可能实现增长的唯一经济体。在这样的情况下，中国吸收外资实现逆势增长实属正常。”盘古智库高级研究员江瀚告诉记者，此外，在利率调控方面，当美欧各国将利率降到几乎为零，一些国家甚至出现负利率时，中国一直较为谨慎，并没有大规模降低利率。从投资角度看，中国无疑是更好的选择。

江瀚分析道，这次疫情让各界认识到中国作为制造业中心、世界工厂的重要意义，中国在互联网、物联网、新基建等领域的投资机会也被世界充分认可。投资中国无疑是外资企业的优势选项。

“实践再次证明，中国超大规模市场对外资的吸引力没有改变，产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势没有改变，外商长期在华投资经营的预期和信心没有改变。”商务部外资司司长宗长青此前表示，如无特殊情况，四季度仍将延续当前稳中向好态势，有望实现全年稳外资工作目标和“十三五”圆满收官。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)