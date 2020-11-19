时代传媒集团揭牌成立

记者获悉，11 月 18 日，广东时代传媒集团有限公司(以下简称“时代传媒集团”)揭牌成立。

广东省出版集团、南方传媒党委书记、董事长谭君铁(左)，广东省出版集团党委副书 记、总经理杜传贵(右)共同为时代传媒集团揭牌。

时代传媒集团由广东时代传媒有限公司和广东新周刊杂志社合并组建而成，为南方传媒的全资子公司。

揭牌仪式上，谭君铁指出，当前广东大力推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区。以“双区”建设为契机，主流媒体将大有作为。时代传媒集团应发挥更大的平台作用，汇聚资源、碰撞智慧，以强大的创造力、创新力，为南方传媒的传媒版块培育新的增长点。

时代传媒集团党委书记、董事长孙波表示，时代传媒集团将践行“记录时代，创造价值” 的使命，力争三至五年内，实现跻身一流媒体阵营的目标。

据了解，时代传媒集团旗下共 1 报 12 刊，依托以《时代周报》、时代财经 APP 为龙头的“财经系”和《新周刊》为代表的“生活系”，将打造“财经+生活”全媒体矩阵的一体两翼，进一步拓展发展空间，推进媒体深度融合。（记者夏晓伦）

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