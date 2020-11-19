融创服务今日敲钟上市 将继续聚焦深耕核心城市

11月19日，融创服务控股有限公司（简称“融创服务”，股票代码 01516.HK）登陆香港主板。

融创服务最终定价11.6港元，绿鞋后融资规模将达到92亿港元。据了解，上市首日，融创服务开盘价11.6港元，市值近350亿港元。

业内人士表示，在物业板块近期整体承压下行的情况下，融创服务的发行，显示出拥有母公司优势、具备行业整合能力和核心竞争力的龙头企业仍然获得投资者长期看好。

融创服务行政总裁曹鸿玲表示，“感谢投资者一直以来对融创服务的支持与认可。融创服务将以上市为新起点，在持续夯实、提升高品质服务能力的基础上，进一步深耕已有核心城市，扩大规模、提升密度和在非住服务业态上进一步发展，打造智慧社区、物业运营管理、客户生活服务一体化的线上服务平台，快速发展‘线上+线下’的客户运营能力。”

外拓能力不断增强

后疫情时代，社会经济与人们生活水平的提升，让物业服务行业的重要性受到重新审视，市场将之视作下一条“黄金赛道”，未来，具备核心竞争优势、拥有高度确定增长前景的头部公司，迎来发展时机。

创立16年，融创服务在母公司融创中国的全力支持下高速发展，截至2020年9月30日，公司合约建筑面积2.47亿平方米；在管建筑面积1.16亿平方米。

2017-2019年，融创服务营业收入分别为11.12亿、18.42亿和28.27亿，年复合增长率59.5%；同期利润分别为0.43亿、0.98亿和2.70亿，年复合增长率为150.7%。今年上半年，融创服务延续增长趋势，营业收入17.9亿，同比增长52.9%；同期利润2.51亿，同比上涨367.6%。

根据中国指数研究院统计，2019年融创服务的整体增长率（按在管建筑面积、合约面积、收入及利润的平均年增长率计算）为94.1%，位列大型物业服务百强企业第一。

结合品质服务及多元业态的综合管理能力，融创服务外拓能力的不断增强。2019年11月，公司完成对成都环球世纪的整合；2020年5月，完成了对开元物业管理的收购；2020年8月，与南昌市政公用资产管理有限公司合资组建江西融政物业服务有限公司，在城市服务整合管理领域展开深度合作；2020年6月，与阳光郡置地集团有限公司达成战略合作协议，锁定了其大量储备项目。

继续聚焦深耕核心城市

截至2020年6月30日，融创服务经营范围覆盖中国29个省、自治区及直辖市的127个城市；集团旗下在管物业中有86.1%位于中国的一线及二线城市。此外，根据中指院的报告，融创服务位列2019年“中国物业服务品质领先品牌企业TOP3”。

融创服务相关负责人表示，多年来，融创服务依托社区归心空间，搭建丰富多彩的社区氛围和业主社交平台，构建中国邻里关系新形态；并打造健走未来、果壳计划、邻里计划、业主达人秀与业主春晚五大品牌活动。截至2019年12月31日，融创服务年度物业管理服务合同续约率高达99.7%。

上市之后，融创服务方面表示，将继续聚焦深耕核心城市，打造和提升高品质服务体系，坚持以精益化和科技化为方向，推进布局社区、商业物业及城市公共物业的管理与服务，致力于发展为高品质综合物管服务商之一。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)