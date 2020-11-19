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中国“一带一路”再保险共同体第二次成员大会在京召开

2020年11月19日17:19  来源：人民网-财经频道
 

11月18日，中国“一带一路”再保险共同体（以下简称“共同体”）第二次成员大会、理事会第二次会议在北京召开。来自中国银保监会及20家保险公司、再保险公司代表共60余人出席了会议。

今年7月28日，由中再集团、中再产险、人保财险、太保财险、平安财险等11家保险公司共同发起成立了中国“一带一路”再保险共同体。此次会议，又有9家保险公司正式加入共同体，分别是大地保险、阳光财险、华安保险、永安保险、紫金保险、永诚保险、鼎合保险、太平再保险（中国）、汉诺威再保险上海分公司。共同体成员公司数量增长到20家，既有财险公司、又有再保公司，既有内资公司、又有外资公司，具有显著的行业代表性，成为了更加开放、更加包容的行业平台。

中国“一带一路”再保险共同体主席，中再集团总裁和春雷在讲话中指出，面对百年未有之大变局，全球宏观环境复杂多变，共同体使命更加光荣、责任更加艰巨、前景也更加光明。共同体聚焦“一带一路”风险保障的痛点难点，在打造基础设施、聚合行业资源、完善顶层设计等方面扎实推进，为正式运行打下了坚实基础。共同体将继续坚守初心，站在服务国家战略的高度，积极发挥好政策推进器、风险稳定器和行业聚合器的作用，全力护航“一带一路”高质量发展。

会议期间同时召开了业务研讨会，向行业代表详细介绍了共同体的业务情况、业务规则及核保指引。参会嘉宾踊跃发言、深入交流，为共同体的可持续发展建言献策。（牛广文）

(责编：任妍、孙阳)
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