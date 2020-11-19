年度“新能源公交高品质线路”出炉 20条公交线路入选

一条条新能源公交高品质线路，是城市文明的窗口，更是公共交通高质量发展的生动写照。记者获悉，11月19日，新能源公交高品质线路经验交流会在北京举行，20条2019至2020年度“新能源公交高品质线路”出炉。

“新能源公交高品质线路”推选宣传展示是 “我的公交我的城”重大主题宣传活动的重要内容，自今年3月征集报名以来，吸引了100余家运营企业的130余条线路报名参与，展示了新能源公交车推广应用的显著成效。

经活动组委会初选、实地调研、媒体宣传展示等环节，活动最终推选出包头公交1路、成都空港公交S18路、广州公交B27线等20条各具特色、可学可鉴的“新能源公交高品质线路”，涌现一批公共交通高效运营企业、公共交通创新突破企业、公共交通企业领导力人物等。

对此，中国交通报社副社长韩世轶表示，当前公交事业及新能源公交处于发展机遇期，未来还将会迎来新一轮发展。2020年“我的公交我的城”重大主题宣传活动已启动，下一年度“新能源公交高品质线路”推选宣传展示也将再度启程。

会上，多位行业管理部门及公交企业代表进行了经验分享。山西省晋城市交通运输局局长张海芳介绍，晋城公交从提升车辆配置、优化服务品质、延长服务时间、增强运输保障、优化车厢文化等方面入手，积极打造公交服务新特色、新形象，便捷了城市、城际、城乡出行。

作为全国首条5G快速公交示范线路，广州公交B27线先试先行，沿途部署了50多个5G基站，已实现5G信号全覆盖。广州公交集团第二公共汽车有限公司信息中心主任梁东生表示，利用5G技术实时采集、传输、处理相关数据，B27线实现了5G公交智能排班、全景视频监控等20多项功能，为精准运营、提升服务提供了有力支撑。

青岛城运控股公交集团隧道巴士有限公司副总经理白镇昆介绍，多年来，企业以劳模精神为基础，不断丰富公交服务内涵，以智能技术强化人、车管理，大力推广应用新能源公交车、启用光伏发电站，全力为乘客提供精细化、差异化服务。

驻马店市公共交通有限公司董事长、总经理黄伟分享了企业转型发展的经验。企业通过向周边各县复制推广，把市区公交智能调度平台系统、IC卡智能收费平台系统等资源与辖区各县共享，实现以市级公交带动县级公交持续快速发展。

绍兴市公共交通集团第二有限公司董事长尉丽君分享了企业城乡公交发展经验。近年来，绍兴公交二公司补齐车辆、场站、信息化短板，通过构建“六个公交”提升城乡公交服务品质，让更多乡镇居民享受到了城乡一体化发展的红利。

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