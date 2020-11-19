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商务部：对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进

2020年11月19日17:36  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月19日电 （孙阳）据商务部网站消息，今年1－10月，我国对外非金融类直接投资6020亿元人民币(折合863.8亿美元),同比下降3.2%。对外承包工程新签合同额11612.1亿元人民币（折合1666.2亿美元）,同比下降4.4%；完成营业额7238.9亿元人民币（折合1038.7亿美元）,同比下降8.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员23.1万人，10月末在外各类劳务人员63.1万人。主要呈现以下特点：

一是对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。1－10月，我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资141.1亿美元，同比增长23.1%，占同期总额的16.3%，较上年提升3.6个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额925.1亿美元，完成营业额607.4亿美元，分别占同期对外承包工程新签合同额和完成营业额的55.5%和58.5%。

二是东部和西部地区对外投资增长较快。1－10月，地方企业对外非金融类直接投资627.5亿美元，同比增长11.7%。其中东部和西部地区对外投资同比分别增长15.8%和11.1%。

三是对外承包工程新签合同大项目金额占比较高。1－10月，新签合同额在5000万美元以上的项目590个，较上年增加3个，占新签合同总额的83.3%。其中上亿美元项目331个,较上年增加4个。

四是部分行业对外承包工程走势良好。1－10月，一般建筑、电力工程、水利建设类项目新签合同额增长较快。其中，一般建筑类新签合同额404.8亿美元，同比增长36.8%；电力工程类新签合同额392.4亿美元，同比增长10.8%。

(责编：孙阳、乔雪峰)
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