vivo发布OriginOS操作系统 打造全新终端体验

11月18日，vivo正式推出全新操作系统OriginOS。基于原生安卓系统框架，结合技术创新与人文关怀，OriginOS在底层交互逻辑与用户感知层面进行了重新设计，着力为消费者打造“以人为本”的终端体验。

近年来，vivo在硬件、器件方面不断发力，推出微云台、屏幕指纹识别等贴合消费者应用场景的创新技术。手机操作系统偏向软件层面，却是更频繁、更直接与消费者进行互动的产品。vivo高级副总裁施玉坚表示，目前已成立研发团队专注于OriginOS未来的持续改进与迭代。业内认为，vivo有望为消费者带来更智慧、更人性化的产品和服务。

vivo高级副总裁 施玉坚

回归本原：OriginOS打造全新终端体验

得益于对技术的高投入以及供应链的稳定支持，vivo快速完成了对5G手机全机型、全价格段的布局。基本满足市场对5G设备的多样需求后，vivo回归消费者视角，重新审视智能手机还应如何改善消费者体验、带来更舒适的感受，全新操作系统OriginOS也就由此诞生。

“Origin”意指“本原”，经由“产品研发”角度向“消费者使用”角度的转变，vivo挖掘并总结出消费者对交互体验最原始、最基本的三个需求：设计、便捷、流畅。这三个关键词，也构成了OriginOS的主要攻克方向。

桌面布局

“设计”即具有美感。为了达到更符合人们天性与直觉对美的追求，vivo坚持“设计为本原，本原做设计”，通将“至简至悦”的理念注入视觉体系，回应消费者向往简单纯粹的愿望。

其次，OriginOS所定义的“便捷”也不止是操作步骤的简化，还强调智能手机在影像、办公、家居等高频场景中与各种IoT设备的快速匹配与连接，利用系统功能的做强，让消费者的生活更便捷。

此外，为更细腻地实现消费者对交互体验的“流畅”需求，vivo通过大量用户洞察与实验分析，得出“极致的快其实并不能让用户感到舒适”、“不卡顿或高跑分不一定就是流畅”等结论，突破了对“流畅”概念的传统印象和参数化认知。

“OriginOS所追求的流畅，一方面要实现及时响应，另一方面还应符合消费者在交互时的脑流、心流及情感本能。”施玉坚表示。

据介绍，vivo将视觉资源优先级翻转机制、触控系统优化、增强内存管理等技术手段应用在OriginOS之中，形成了“以人为本”的流畅感，更大程度地贴合了消费者在现实世界中的交互习惯，打造了全新的终端体验。

技术升温：联接数字世界

随着物联网终端设备走向碎片化，如何以技术手段实现物理世界与数字世界的无缝连接，成为终端厂商们的不得不面对的课题。

施玉坚认为，未来3到5年内，手机将继续作为联接数字世界的主要桥梁，用户与数字世界绝大部分的互动将继续依靠手机才能完成。身处这样的趋势下，将手机操作系统做好，才能帮助消费者更轻松地获得数字世界所提供的内容和服务。

在手机功能与现实需求的连接方面，vivo选择首先做好生活服务和政务民生服务两大板块。

变形器

生活服务板块中，通过增加了桌面入口、控制中心入口等方式，OriginOS对IoT智能家居服务入口的进行了全新优化；在办公场景，则通过支持42种文件格式的文档轻编辑，多品牌、多机型覆盖的无线打印，跨网全平台网页传等功能，提高消费者的办公体验。

政务民生服务板块方面，由vivo等手机企业共同牵头开发的国家政务服务平台快应用，11月18日已经正式在vivo手机端上线，vivo为该服务平台提供了完整的产品和技术解决方案以及最高级别的安全方案。用户在vivo手机端就可以通过国家政务服务平台快应用，轻松获取47项服务功能以及15种电子证照。

vivo方面透露，目前与国家政务平台的开发合作进展十分顺利，第二期的工作也在有序推进。未来，vivo将继续秉承为消费者服务的理念，在产品之中注入更多有温度的科技力量。

软硬兼顾：“以人为本”持续创新

自今年以来，国内各大手机厂商加速4G手机去库存，将竞争的主战场向5G市场转移。实际上，早从去年5G牌照发放后不久，vivo就推出了多款5G手机，通过满足不同类型消费者的需求，推动5G市场和用户规模。

根据调研机构IDC发布的数据，今年第三季度，vivo以720.65万的出货量占据国内5G手机市场14.5%的份额，稳居前三队列。

除了硬件，vivo在影像器件、设计、通信技术研发等方面的投入也不断收获效果。

今年6月，业界首款搭载微云台的5G手机vivo X50 Pro正式量产商用；随后的10月，vivo凭借“可分离式镜头”获得德国红点设计概念奖，新颖的设计引来无数讨论；10月26日，vivo通信研究院正式对外发布6G系列白皮书，分析6G对网络和终端的挑战、分享有关6G愿景需求的初步观点等等。

硬件易造，软件难修。对于vivo来讲，新的OriginOS是一种突破、一种创新，是针对当下用户的需求和未来发展趋势而做的升级。

智能手机发展到今天，要实现硬件层面突破性创新绝非易事。相比之下，在软件层面的提升和创新，则更能提高用户的忠诚度。

曾经，苹果iOS独特的交互方式和系统体验开启了手机的智能时代，圈粉无数。而基于谷歌开源的Android国产手机厂商，在硬件赛道你追我赶后，逐步转向内在体验的雕琢，舒畅的交互体验则成为重中之重。

现场体验者络绎不绝

得益于国产手机厂商多年不懈的打磨，目前，无论是vivo的OriginOS，华为的EMUI，还是OPPO的ColorOS，均逐渐形成了自己的特色，并赢得了属于自己的用户和市场，甚至在某些体验上已经实现超越。vivo这次发布的OriginOS，是一个基于用户实际需求、追求“以人为本”、更注重智能化交互的系统。不再是以往手机厂商的传统套路，主动抛给用户一揽子性能提升。

在越来越多终端设备需要相互连接的当下，智能手机逐渐成为消费者数字生活的中心。当前，随着5G网络的日益成熟和普及，将推动手机系统向更符合用户心理需求和使用习惯的方向发展。业内人士认为，对于已经全产品线布局的vivo来说，通过持续赋能OriginOS，vivo将搭建好联接人与数字世界的桥梁，持续为消费者带来更智慧、更人性化的服务。（实习生 熊隽晗）

(责编：夏晓伦、毕磊)