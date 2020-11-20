财政部发行40亿欧元主权债券

本报北京11月19日电 （记者曲哲涵）财政部18日顺利发行40亿欧元主权债券。其中，5年期7.5亿欧元，发行收益率为-0.152%；10年期20亿欧元，发行收益率为0.318%；15年期12.5亿欧元，发行收益率为0.664%。

此次发债是2019年重启欧元主权债券发行后连续第二年发行，取得了截至目前我国境外主权债券发行的最低收益率。其中5年期采用溢价发行，票息0%，首次实现负利率发行。此次发行采用“三地上市、两地托管”模式，在伦敦证券交易所、卢森堡证券交易所和香港证券交易所三地上市。同时，为支持香港国际金融中心建设，首次在香港债务工具中央结算系统（CMU）托管清算此次欧元主权债券5年期品种，有力促进香港金融基础设施建设。此外，国际评级公司给予了信用评级。

从簿记情况看，国际投资者认购踊跃，订单规模达到发行量的4.5倍，投资者群体丰富，涵盖央行、主权基金、超主权类及养老金、资管和银行等。欧洲投资者最终投资比例高达72%，体现出国际资本市场投资者对中国经济稳中向好的信心。

此次发行进一步完善了欧元主权债券收益率曲线，为中资境外欧元债券发行夯实基准。欧元主权债券的顺利发行，更加体现出中国更高水平全面对外开放的决心和信心，顺应经济金融全球化的趋势，也将进一步深化中国与国际资本市场的融通以及与国际投资者的合作。

《 人民日报 》（ 2020年11月20日 03 版）

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