优化退市标准 A股将畅通“出口关”

以注册制和退市制度改革为抓手，我国资本市场基础制度建设在不断加强。11月19日，在中国证券报、海口市人民政府联合主办的“2020上市公司高质量发展论坛”上，证监会上市公司监管部副主任孙念瑞重点提及了退市制度改革，他表示，证监会下一步将优化退市标准，总体思路是不再简单考察企业盈利性，而是同时注重持续经营能力，退市的指向性更符合注册制要求。伴随着监管层的不断发声，退市制度改革已经箭在弦上，A股距离畅通“出口关”的那一天也不远了。

注重持续经营能力

11月19日，孙念瑞在“2020上市公司高质量发展论坛”上表示，下一步将优化退市标准，把单一连续亏损退市指标改为组合类财务退市指标。总体思路是不再简单考察企业盈利性，而是同时注重持续经营能力，退市的指向性更符合注册制要求。亏损与否不是资本市场入口和出口的关注点，退市监管更关注“僵尸企业”和“空壳企业”能够得到及时出清。

对于孙念瑞提及的组合类财务退市指标，牛牛金融研究总监刘迪寰在接受北京商报记者采访时表示，组合类财务退市指标与单一连续亏损退市指标相比，最大的特点是能够实现对僵尸企业、突击卖房卖地保壳企业的精准打击。

北京商报记者注意到，目前在科创板、创业板市场已经推行了组合类财务退市指标。以创业板来看，将净利润连续亏损指标调整为“扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负且营业收入低于1亿元”的复合指标，纳入审计意见指标并全面交叉适用，退市触发年限统一为两年。也就是说，创业板个股连续两年归属净利润/扣非后净利润为负且营收低于1亿元就触发退市机制。

对此，刘迪寰表示，“收入+扣非净利润”标准中，对收入的要求是来源于与非主营业务的或不具备商业实质的关联交易收入要进行扣除，有效打击了部分长期没有营收的僵尸企业、空壳企业，而扣非净利润指标则对突击卖股权、卖地等进行了限制，遏制了企业的保壳行为。不仅如此，组合类财务指标退市处罚年限统一为两年，大大缩短退市时间。

另外，孙念瑞在论坛上表示，下一步，证监会将畅通多元化退出渠道，支持上市公司通过主动退市、并购重组、破产重整等方式盘活存量、出清不良资产，实现市场优胜劣汰、新陈代谢。

改革箭在弦上

伴随着监管层的频频发声，我国资本市场退市制度改革也已经箭在弦上。

今年以来，监管层多次提及退市制度改革。其中，证监会在今年11月10日发文称，要畅通“出口关”，抓好退市制度改革落地实施。贯彻落实关于退市制度改革的部署和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，严格退市监管，完善退市标准，简化退市程序。

另外，证监会表示，交易所要切实承担主体责任，各派出机构与地方政府加强协作，坚决打击各类恶意规避退市行为，严肃处置通过煽动缠访闹访等方式对抗监管的行为。拓宽多元化退出渠道，充分调动相关方面和地方积极性，重点推动重整一批、重组一批、主动退一批，促进存量上市公司风险有序出清。

除了证监会之外，金融委也在今年两次定调退市制度改革。其中，在今年7月金融委就提到要深化退市制度改革，进一步完善退市标准，简化退市程序，强化退市监管力度，严格执行退市制度，形成“有进有出、优胜劣汰”的市场化、常态化退出机制。

今年10月31日，金融委亦表示，要建立常态化退市机制。苏宁金融研究院特约研究员何南野对北京商报记者表示，注册制的核心在于发行与退出，“严进宽出”是注册制的内涵，这也是在此次全面推进注册制下，退市制度改革被放在重要位置的根本所在。“随着科创板、创业板注册制的成功，A股新股发行速度已经明显变快，这也要求退出关口通畅。”何南野如是说。

年内已有15股退市

实际上，自2019年以来，A股退市企业已明显增多。就今年来看，目前也已有15家企业被终止上市。

经Wind统计，自2020年以来，保千里、龙力生物、乐视网、神雾环保、暴风集团等15股已经相继退出A股舞台，凯迪退目前也已处于退市整理期，等待退市。从上述个股的退市原因来看，基本触及财务类退市，或者连续20个交易日股价低于一元。

暴风集团的退市原因则较为另类，因公司在法定披露期限届满之日起两个月内未披露2019年年度报告，公司股票自2020年7月8日起被暂停上市。之后公司在股票被暂停上市后的一个月内未能披露2019年年度报告，触及了终止上市情形。

据孙念瑞介绍，2019年以来，证监会将完善退市制度作为深化资本市场改革的重要内容，取得了显著成效。2019年，共有18家公司通过多种渠道实现退出。近两年强制退市共25家，超过了2006年以来强制退市数量的总和。退市本身并不是目的，关键是要解决存量上市公司问题。

正如孙念瑞所言，自2019年以来，A股市场退市企业明显增多。经Wind统计，2010-2020年（截至11月19日）分别有4家、3家、3家、6家、1家、7家、1家、5家、5家、10家、15家企业被终止上市。

值得一提的是，创业板注册制下，已经简化了退市程序，取消暂停上市和恢复上市，对应当退市的企业直接终止上市，大幅压缩了退市时间。

资深投融资专家许小恒对北京商报记者表示，近年来退市已经逐渐常态化，伴随着深化退市制度改革的不断推进，常态化退出机制将进一步发挥优胜劣汰作用，也将进一步提高上市公司质量。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)