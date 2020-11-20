注册制下新股交易信息应更加公开透明

科创板和创业板已经实现注册制，且均平稳运行。不过本栏认为，在注册制下新股的交易信息可以更加公开透明，这样对投资者更为有利，也能打击恶意炒新的投机风气。

本栏发现，目前科创板新股上市首日盘后不公布公开交易信息，以刚刚上市的会通股份为例，上市首日83.49%的高换手率，却不知道谁在买卖。创业板新股也并不是上市前五天都有公开交易信息。本栏建议，注册制下新股上市的前五个交易日交易信息应该全部公开，便于投资者做决策。

股票交易公开信息，也就是投资者所说的龙虎榜，能够告诉投资者哪些席位在这一天买入了很多的股票，哪些席位卖出了很多股票。对于新股上市首日的交易公开信息来说，投资者最希望看到的是巨量成交背后的博弈力量是谁。诸如，买入方有没有机构专用席位，通常它们被市场认为是中长期持股的代表，如果有机构扎堆买入，那么投资者就可以作为参考，标的股可能被机构中长期持有，安全边际相对要高。

另外，通过交易公开信息，投资者还能了解到买方席位是否集中，如果买方席位前五名的总买入量并不算多，那么投资者就有理由猜测，买入新股的投资者以散户为主；如果前五名的占比很大，投资者就可以预测是有大资金进场买货，这些都可以给投资者提供很好的参考意见，投资者也可以据此制订自己的投资计划。

此外，最重要的一点是，交易信息的公开能够很大程度上遏制新股的投机炒作。注册制下新股前五个交易日不设涨跌幅，有很多股票遭遇爆炒，投资者在不了解任何信息的情况下很容易跟风炒作，最终大概率是被割了韭菜。如果在盘后能够公布公开交易信息的话，投资者就能看到是哪些资金在推动，是游资还是散户在炒作，也就不会有那么多的投资者跟风炒作了。

但是现在这些公开信息全部没有，投资者对于新股上市之初的表现只能是盲人摸象，而大资金自己当然知道是怎么回事，这就造成了实际上的信息不对称，投资者也就注定了被大资金割韭菜的命运。

所以本栏说，应该公开的信息还是应该尽量公开，例如新股上市前五日的交易信息，并不属于任何商业机密，公开了也不会造成内幕交易和操纵股价，这只是给投资者提供一个投资参考，而且从技术上看也没有任何难点，是否公开完全看交易所的想法，本栏希望交易所还是能公开这一信息。

当然，投资者在选择股票的时候也不能完全依赖公开交易信息，这一信息的确能够给投资者带来很多便利，寻找到庄家进出的蛛丝马迹，但是一家公司是否具有投资价值的最根本因素还是上市公司的业绩和成长性，从长期看，价值投资者才是最大的赢家。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)