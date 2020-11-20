原标题：永煤债违约再发酵 多家银行评级机构被查

信用债违约余震不断。继海通证券之后，11月19日，兴业银行、光大银行、中诚信国际信用评级有限责任公司等机构也受到永煤控股违约牵连，涉嫌违反相关规定遭自律调查。高评级信用债跌落“神坛”，牵出一众金融机构亟待市场反思。在分析人士看来，高信用债券违约后，评级机构面临的市场压力首当其冲，如果信用评级机构发生违规行为，不利于营造公平、公正、诚信、有效的市场环境。同时，作为“看门人”的承销商们是否履行好尽职调查义务和核查把关责任也遭到考问。

评级机构引质疑

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）11月19日的消息显示，近日交易商协会在对永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永煤控股”）开展自律调查和对多家中介机构进行约谈过程中，发现兴业银行、光大银行和中原银行等主承销商，以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。交易商协会将对相关中介机构启动自律调查。

近日，信用债市场违约事件多发，而高信用评级的河南大型国企永煤控股违约直接引爆市场情绪，让公众对评级机构的专业性和公信力心生质疑。

11月10日，永煤控股公告称，因流动资金紧张，“20永煤SCP003”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。据Wind数据显示，同日，评级机构中诚信国际迅速将永煤控股的主体信用评级由10月10日评出的AAA级下调至BB级，相关信用债券评级被同步下调。而11月12日，永煤控股作为发行人的另有20笔债券触发交叉违约。

北京商报记者注意到，在近期的违约风波下，Wind数据显示，11月以来已有包括永煤控股、紫光集团等6家此前主体评级为A级以上的企业被下调评级。

高信用债券违约后，评级机构面临的市场压力首当其冲。有业内人士对北京商报记者表示，信用评级机构是金融市场一个特殊的中介服务机构，其在提示信用风险为投资者提供决策参考、市场资源配置等方面发挥重要作用。如果信用评级机构发生违规行为，不利于营造公平、公正、诚信、有效的市场环境。当前一系列高评级的国企债券违约，一定程度反映出国内信用评级在风险定价方面仍有所不足。同时他也指出，信用评级存在一定程度“预测”成分，并不能确保每一个高评级企业债百分百不会发生违约，企业本身在实际运行中受多种因素影响。

券商责任待强化

近年来，我国债券违约逐渐常态化，Wind数据显示，截至11月19日北京商报记者发稿，今年信用债违约数量115只，违约规模为1330.56亿元。而2019年全年信用债违约数量为184只，违约规模为1494.04亿元。

“今年多家高评级企业债务先后违约，原因有宏观外部，更关键是自身抗风险、周期能力弱。今年情况相对特殊，突发的疫情对企业经营造成持续冲击，部分企业现金流受影响较大；今年能源商品与资本市场波动剧烈，但从近期违约企业特点看，深层次原因还是企业自身造血能力不足，资产负债结构失衡，内部治理不完善等因素造成的。”上述人士对北京商报记者如是说。

值得一提的是，永煤控股继2020年10月20日发行“20永煤MTN006”后迅速发生实质性违约，作为“看门人”的承销商们是否履行好尽职调查义务和核查把关责任遭到考问。

此前，11月18日，交易商协会公告显示，对永煤控股开展自律调查时发现海通证券及其相关子公司涉嫌为永煤控股违规发行债券提供帮助，以及涉嫌操纵市场等违规行为，将对海通证券及其相关子公司开展自律调查。11月19日，交易商协会再次“点名”调查兴业银行、光大银行和中原银行等主承销商，也再次敲响“看门人”警钟。

券商业资深分析人士王剑辉指出，如果承销商存在尽调层面不充分，风控把关缺失，为保发行而信息披露不充分，定价不能真实反映公司情况时，极易为承销“踩雷”违约债券埋下隐患。另外，承销的债券若较多出现违约，对公司后续开拓业务的能力和品牌效应等方面也会产生一些不良影响。当一些系统性因素无可避免时，承销商还应该在行业研究、宏观形势把握以及对企业经营活动的调查上做得更为细致。

就遭到调查一事，北京商报记者尝试采访相关涉事方，兴业银行、光大银行尚未作出回应，中原银行、中诚信国际信用评级有限责任公司电话未有人接听。

打破“国企信仰”

本次风波之所以引起较大的舆论关注，还在于永煤控股、紫光集团等违约打破了公众对于高评级国企债券的“刚兑信仰”，引发相关债券大幅折价、取消发行的连锁反应。作为债券市场的最大持有机构，银行理财产品底层资产大量配置债券，银行受到影响几何，投资者应当如何避险也引发更多讨论。

对此，光大银行金融市场分析师周茂华指出，本次先后数只高评级债券违约，一度引发市场恐慌，但目前从市场表现看，对银行影响有限。主要是债券投资占银行利润比重有限；银行债券投资组合中评级和流动性高的债券比重相对大；同时，由于银行盘子大，目前出现数只债券违约整体影响可控；另外，近期市场情绪逐步稳定。

“一个成熟信用债市场，一定比例债券违约实属正常现象，有助于市场风险释放、资产合理定价等。但随着债券市场发展成熟、债券违约常态化、市场波动加剧等，对投资者避险能力提出更高要求，投资者需要详细制定投资战略，加强资产负债管理和债券投资组合管理，深入宏观、市场与政策研究，同时警惕资产波动风险。”周茂华如是说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)