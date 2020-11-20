单日13只新基登场 基金发行火爆行情再现

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘宇阳）在近期A股震荡调整的背景下，基金发行市场却“由寒转暖”，爆款不断。11月19日，汇添富数字生活6个月持有混合发布基金合同生效公告显示，该基金以118.68亿元的规模成立，为年内的“百亿俱乐部”再添一员。需要注意的是，汇添富数字生活6个月持有混合的原定募集期为11月16日-20日，但发售当日就宣布提前结束募集，根据后续披露的申请确认比例公告显示，配售比例约为60.61%。据此计算，该基金的实际募集规模或接近200亿元。

除上述基金外，11月19日，还有招商景气优选股票、鹏华高质量增长混合、南方誉鼎一年持有混合等12只基金宣布成立，累计募集规模高达363.69亿元。至此，11月基金新发市场在不足20天的情况下，已多达1860.65亿元，接近10月全月的1956.6亿元。虽然这一发行数据尚无法与今年三季度内单月的火爆表现相媲美，但确实展现出了超越年内其余各个月份的“吸金”实力，而这也将10月略显冷清的发行市场再度带回了火爆阶段。

在业内人士看来，虽然近期股市走势震荡调整，但从年内整体的表现看，A股行情回暖，基金赚钱效应凸显已成为主线。前海开源基金首席经济学家杨德龙指出，在房住不炒的调控之下，大量的居民储蓄将从楼市逐步转移到股市，为股市带来投资机会。基金的发行也将持续火爆，虽然今年并不是大牛市，但基金销售却异常突出，这说明大量的居民储蓄正在向资本市场转移。10月由于工作日较少加上市场出现了调整，因此基金发行不如9月火爆，但居民储蓄向资本市场转移的长期趋势不会改变，因此推动了发行市场的再度火热。

财经评论员郭施亮也表示，影响基金发行热度的主要因素有三个，包括市场环境与投资信心、产品卖点，以及是否有明星基金经理助阵。相较之下，明星基金经理或明星基金团队更容易获得投资者的认可。同时，能否诞生爆款产品则需关注市场环境以及市场热度之间的配合，即使明星基金经理的爆款产品不多，但因本身具备较强的赚钱效应和吸金能力，爆款的现象也仍旧会持续。

值得一提的是，在近年来监管鼓励大力发展权益类基金的背景下，基金公司布局权益类产品的动向也越发明确。同花顺iFinD数据显示，截至11月19日，年内已成立1248只新基金（份额合并计算），募集总规模达到2.73万亿元，创历年新基金发行规模新高。其中，包括股票型和混合型在内的权益类基金新发规模就接近1.77万亿元，占比超六成。另外，随着爆款基金的渐次出现，年内百亿规模的权益类新基金数量也已达到33只，正朝着“40”阶段进发。

不过，发行市场火热的同时，投资者也切记不要“头脑发热”。杨德龙直言，普通投资者在购买基金前要注意分析基金经理的投研策略和投资水平，以及相应的基金产品是否具备长期的投资价值等，不要盲目追逐热点基金，规避不理性投资背后可能潜藏的投资风险。

郭施亮则认为，基金市场发行火热背后，也不排除会存在产品同质化、赎旧买新等问题。因此，在风险偏好匹配且有长期布局计划的基础上，建议普通投资者选择带有封闭期的基金，可以减少集中赎回的风险，基金经理在运作期间也无需预留应对赎回压力的资金，可以实现利润的最大化，中长期的投资回报率也更具确定性。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)