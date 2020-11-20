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网购平台不应关闭“差评”话筒

胡宇齐

2020年11月20日07:57  来源：北京日报
 
原标题：网购平台不应关闭“差评”话筒

　　胡宇齐

　　近段时间，某网购平台评价体系改版，引发广泛讨论。原本清晰分列的“中差评”，一度被“感觉不佳”的描述性标签取代，但没过几天，又在争议声中改了回去。这趟“翻烧饼”，足见平台方的纠结。

　　设置“中差评”体系，本为解决网购中的信任问题。毕竟，隔着屏幕下单，再多文字介绍、图片展示、视频呈现，也抵不上线下购物的直接触感。于是，许多消费者习惯了以用户评价印证商家话语，提出问题的“中差评”更是必看项。用户体验的累积叠加，也顺势成为平台辨别筛选店铺、提升管理效率的重要依据。多年来，靠着这套“用户优先”的评价机制，并搭配“七天无理由退货”“运费险”等机制保障，有效弥补了网购的“先天不足”，助推电子商务风生水起。

　　当然，没有任何一项体系是完美的。时间长了，“中差评”也暴露出各种问题，其中最遭人诟病的就是“水军刷评”。面对关乎曝光率与成交量的好评度，某些店家容不得半句差评，用户稍有吐槽，便苦苦哀求、骚扰要挟，更有甚者，求助于刷单产业链与“职业差评师”，使得虚假好评与恶意差评齐飞，商品评论偏离真实轨道，“劣币驱逐良币”现象不时出现。重拳整治乱象，升级评价体系势在必行，但如果为此简单取消“中差评”，无异于关闭了消费者发声维权的话筒，无形中降低了维权力度。而这，恐怕也是此番改版引发风波的原因。

　　平台作为服务提供方，是规则的制定者，也是维护者。让消费者发声，同时也要畅通中小店铺回应评价的渠道，这也是提升评价体系公平公正的必然要求。平心而论，此前的“中差评”体系过于单向度，缺少对买家信用的规制，使其发言有很大的随意空间，而对那些“刷”出来的好评与“黑”出来的差评打击力度也不够。从这个意义上说，单纯揪着“中差评”做文章，无异于“头痛医头脚痛医脚”，对症下药还得构建双向度的评价规则，让制度设计更为周全。比如，对于差评，如若卖家怀疑是恶意的，平台理当提供申诉渠道，处理差评本身，同时惩处到账号及个人；对于好评，如若买家认为是虚假的，平台理当提供举报渠道，为店铺打上“刷单嫌疑”标签以至下架。较真动硬的操作多来几次，刷单者和差评师便能被精准识别并剔除出去，评价生态也将得到净化。

　　时代在变，技术在变，用户喜好在变，但尊重用户权益的初心不能变。网购搞再多花样，也不能丢了立足之本。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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