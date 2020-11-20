数据显示：前10月A股新增投资者1487万

本报讯（记者 孙杰）股民入场脚步不停。中国结算发布的最新数据显示，10月当月，新增投资者数量达112.01万，同比增长41.11%，这已是连续8个月新增投资者数量突破百万。统计显示，2020年初至今新增投资者已达到1487万。截至10月，期末投资者数17462.60万，同比增长10.44%。
今年3月，A股新增投资者数量时隔7个月突破百万大关，此后这一指标连续8个月维持在百万级以上。尤其是7月，受火热行情刺激，当月新增投资者数量一度达到242.63万。投资者的跑步入场，明显提升了市场活跃度。自去年12月至今年11月，A股月度成交金额连续12个月突破10万亿元。
市场活跃，券商业绩也迎来丰收。根据近日中国证券业协会对证券公司2020年前三季度经营数据的统计，未经审计的财务报表显示，135家证券公司今年前三季度实现营业收入3423.81亿元，同比增31.08%，实现净利润1326.82亿元，同比增42.51%。135家证券公司中，有126家实现盈利。
11月18日财政部公布的数据显示，今年1月至10月，全国一般公共预算收入158533亿元，同比下降5.5%，而证券交易印花税1707亿元，则同比大增50.9%。
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