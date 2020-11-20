交易商协会： 对永煤债相关中介机构启动自律调查

永煤债违约事件仍在发酵。记者19日从银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）获悉，近日交易商协会在对永城煤电控股集团有限公司开展自律调查和对多家中介机构进行约谈过程中，发现兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中原银行股份有限公司等主承销商，以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》等有关规定，交易商协会将对相关中介机构启动自律调查。
11月10日，永城煤电发布公告，公司发行的10亿元270天期超短融“20永煤SCP003”本应于11月10日兑付本息，但公司未能按期筹措足额兑付资金，不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。11月12日，交易商协会发布公告称，对永城煤电等相关机构启动自律调查。近日，交易商协会再度公告称，发现海通证券及其相关子公司涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助，以及涉嫌操纵市场等违规行为。协会将对海通证券及其相关子公司开展自律调查。
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