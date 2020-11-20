俄专家：人民币在俄国际化进程将延续

自2014年以来，俄罗斯在本币结算、购买人民币计价的金融产品和投资储备货币等方面都和人民币发生了更为密切的关系。人民币国际化在俄取得一定进展。

俄罗斯对中国政府加快人民币国际化持非常积极的态度。俄外贸银行行长科斯京接受记者专访时曾表示，“在不远的将来，人民币将在世界经济中占有一席之地，我对此充满信心。”

在俄中贸易结算中，人民币占比不断上升，美元份额持续下跌，俄银行界普遍预期，这种趋势将延续下去。俄战略研究所国际经济组织部负责人霍洛德科夫认为，俄中使用美元结算的贸易量下降，这奠定了终结美国对世界经济影响力的全球趋势。

俄罗斯还允许主权财富基金“国家福利基金”投资人民币和中国国债。

俄罗斯自2003年起将石油天然气超额收入积累起来建立政府稳定基金，并于2008年将其拆分为储备基金和国家福利基金。储备基金用于补贴财政开支和偿还国家外债，国家福利基金则主要用于补贴养老金。从2018年1月1日起，俄将国家福利基金和储备基金整合为新的国家福利基金。新冠肺炎疫情发生后，国家福利基金连同俄黄金外汇储备，充分保证了俄经济发展和财政系统的稳定。

根据俄财政部网站公布的数据，截至2020年8月1日，国家福利基金总额为12.959万亿卢布（俄央行确定的9月28日牌价为1美元=76.82卢布）。其中，流动资金等值8.706万亿卢布，相当于2020年俄预测国内生产总值（GDP）的7.7%。

俄专家认为，将人民币纳入国家福利基金外汇结构可以起到稳定作用，对国家福利基金资金管理的收入将产生积极影响。

此外，俄罗斯还大幅增加了外汇储备中的人民币占比。2015年-2019年初，这一比重从5％跃升至15%。截至2019年6月30日，人民币占比为13.2%。

俄专家认为，在不久的将来，人民币国际化将进一步加强，但仍要努力消除一些制约因素。

俄罗斯-亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼克维奇在接受记者专访时表示，俄继续实施“去美元化”政策。同时，随着俄中贸易的持续增长，人民币所占份额还会增加。今年第二季度美国实际GDP按年率计算萎缩32.9%，为1947年有记录以来最大降幅。而中国仍然是疫情后唯一出现经济增长的国家。最有可能的情况是，无论是俄罗斯投资者还是外国投资者，将开始更积极地加大对中国债券的投资，在未来数年内，与中国用卢布和人民币结算的份额可能增加至50%。

曼克维奇认为，用本币结算的发展可能造成不同寻常的影响，例如，在对金融市场发展的影响方面，人民币在俄罗斯以及卢布在中国的进展将导致相互投资两国债券和股票的增加，各自的股票和债券将为对方投资者带来高收益。

曼克维奇注意到，人民币国际化启动已逾十年，在履行国际货币职能的各个方面与主导货币相比仍有较大差距。2019年中国GDP占世界的比重超过16%，中国经济增长对世界经济增长的贡献率达到30%左右，但人民币在国际结算中所占的份额却在下降。

为消除这种不平衡状况，曼克维奇认为中国需做好以下工作：

第一，实现人民币汇率完全自由兑换。

第二，发展人民币债券市场，激励其他国家发行人民币债券。

第三，努力培养其他国家对人民币的信任，提高人民币的地位和外国人的需求。

最后，提高上海证券交易所对外国公司上市的国际吸引力。

曼克维奇表示，目前，俄罗斯资产仍然被低估，对包括中国在内的国际投资者极具吸引力。莫斯科证券交易所指数的股息收益率仍为世界最高水平之一。对俄实体部门投资的机会也相当高，特别是在基础设施、农业、建筑、房地产、医疗工业和轻工业。相互贸易中使用本币结算的发展将带动金融业和制造业相互投资的增长。

然而，由于俄中之间以美元计价的原料商品贸易的份额很高，以及美元在全球金融市场中的主导地位，专家们认为，很难在短期内完全放弃美元或大幅削弱美元的作用。

俄外贸银行行长科斯京建议两国银行监管部门进一步降低银行使用对方货币结算的门槛，为银行利用卢布和人民币结算创造更加宽松的环境。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)