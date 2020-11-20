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10月份数据回落 纺织服装业复苏高位盘整

何晓曦

2020年11月20日08:09  来源：国际商报
 
原标题：纺织服装业复苏高位盘整

　　近日国家统计局发布的数据显示，国内消费逐步回暖。10月份，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，增速比9月加快1.0个百分点，其中服装鞋帽、针纺织品类1274亿元，同比增长12.2%。

　　中国纺织工业联合会流通分会景气监测结果显示，2020年10月，全国纺织服装专业市场管理者景气指数为50.75，比9月的53.12下降2.37个百分点；专业市场商户景气指数为51.22，比9月的52.69下降1.47个百分点。10月份，纺织服装专业市场延续销售旺季，虽与9月相比各项指数略有回落，但整体仍然向好。

　　市场景气回升销售旺季延续

　　江苏盛泽的一家服装企业负责人表示，开机率基本已经恢复到90%以上，订单开始回流，国内和出口的订单都“爆满”了。

　　10月份，全国纺织服装专业市场管理者及商户的各项景气指数与9月相比略有回落，但整体高于50荣枯线，延续了9月的销售旺季。

　　从管理者景气指数来看，总指数中，10月管理者景气指数为50.75，比9月的53.12下降2.37个百分点；经营环境指数为51.29，比9月的54.52下降3.23个百分点。

　　分项指数中，经营总额指数为52.26，比9月的55.16下降2.90个百分点；物流发货量指数为51.94，比9月的54.84下降2.90个百分点；客流量指数为51.94，比9月的54.52下降2.58个百分点；开门率指数为50.32，比9月的52.90下降2.58个百分点；租金指数为48.39，比9月的49.03下降0.64个百分点；电商销售指数为49.68，比9月的52.26下降2.58个百分点。

　　商户信心恢复直播带来销量

　　广州白马服装市场的名兰世家服装店负责人表示，疫情期间，该店店员主要通过直播等方式给客户发布新的产品信息。直播这一块已经开展了好几年，今年上半年主要靠直播跟客户交流互动。每个店长每周都会做一场直播，介绍衣服的面料、款式还有尺码等，直播给店铺带来了比较大的销量。目前线下的客流量也在增加，相信生意会慢慢好起来。

　　中纺联发布的商户景气指数方面，总指数中，9月商户景气指数为51.22，比9月的52.69下降1.47个百分点；经营环境指数为51.10，比9月的53.57下降2.47个百分点。

　　分项指数中，销量指数为52.95，比9月的55.03下降2.08个百分点；平均售价指数为52.60，比9月的53.99下降1.39个百分点；盈利指数为52.47，比9月的54.97下降2.50个百分点；综合成本费用指数为49.45，比9月的48.95上升0.50个百分点；库存指数为49.32，比9月的50.14下降0.82个百分点；电商销售指数为50.55，比9月的53.08下降2.53个百分点。

　　管理者方面，下期管理者景气指数为52.26，比9月的54.52下降2.26个百分点；下期经营环境指数为51.61，比9月的54.52下降2.91个百分点。商户方面，下期商户景气指数为52.47，比9月的53.85下降1.38个百分点；下期经营环境指数为51.03，比9月的53.71下降2.68个百分点。预判指数方面，管理者和商户的四项预判指数均保持在50以上，可见专业市场管理者及商户对11月延续良好的销售态势有较强的信心。

　　企业须以“提质”取代“增量”

　　在前不久举办的2020中国服装品牌营销模式创新论坛上，中纺联新闻中心副主任林云峰表示，2020年是极具挑战的一年。值得庆幸的是，在国家相关部门以及各级政府的大力引导支持下，在纺织服装行业全体同仁的不断努力下，中国服装产业得到快速调整，表现出强大的供给能力、适应能力和修复能力。当前形势下，要紧抓中央提出的国际国内“双循环”新发展格局机遇，加强交流，密切合作，不断提高创新能力，助推产业实现可持续、高质量、国际化的联动发展。

　　中国纺织工业联合会产业部副主任、产业经济研究院副院长刘欣表示，全球整体的产业结构与市场结构发生着方向性变化，根据长期经济发展的要求，产业链存在向周边国家甚至向国内转变的基本趋势。由于疫情持续时间过长对经济基础造成损伤，国内外消费市场都可能面临趋势性的增长减速，企业的供给侧要更注重以“提质”取代“增量”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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