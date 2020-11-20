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国家电网：2025年初步形成电网平台能源生态圈

2020年11月20日08:49  来源：中国能源报
 

　　本报讯  记者王旭辉报道：11月10日，由中国国家电网有限公司与世界经济论坛共同举办的2020能源转型国际论坛在京举行，国网副总经理刘泽洪发布了该公司新战略：国网战略定位为国民经济保障者、能源革命践行者、美好生活服务者；战略目标为建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业，其中，具有中国特色是根本，国际领先是追求，能源互联网是方向，三者三足鼎立、三位一体。

　　具体而言，具有中国特色指的是坚持党的领导，立足中国实际，借鉴国际经验，发挥独特优势，走符合国情的改革发展道路；国际领先，即努力使公司综合实力达到国际最先进水平，在经营实力、服务品质、企业治理、绿色发展、品牌价值等方面实现国际领先；能源互联网是以电为中心，以坚强智能电网为平台，将先进信息通信技术、控制技术与先进能源技术深度融合应用，支撑能源电力清洁低碳转型、能源综合利用效率优化和多元主体灵活便捷接入，具有清洁低碳、安全可靠、泛在互联、高效互动、智能开放等特征的智慧能源系统。

　　刘泽洪表示，能源互联网代表电网转型升级方向，其基本架构包括能源网架体系、信息支撑体系、价值创造体系。其中，能源网架体系是能源互联网的物质基础，承载能源流；信息支撑体系是能源互联网的神经中枢，承载信息流；价值创造体系是能源互联网的价值实现载体，承载业务流。

　　按照相关规划，2020-2025年，国网将基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业，具有中国特色优势鲜明：公司治理体系高效运转，中国特色现代企业制度更加健全完善，促进和服务经济社会发展作用彰显，走出一条符合国情的电网发展道路，在推动电网转型发展和电力体制改革等方面取得重要突破，积极履行企业社会责任，企业带动力和引领力显著增强。

　　同时，到2025年，部分领域、关键环节和主要指标达到国际领先。其中，经营实力上，公司规模和电网规模保持全球领先，相关效益效能指标不断改善，在国际能源发展和治理中具有较强的参与度和话语权；核心技术上，研究经费投入显著提升，能源互联网核心技术实现引领，专利数量实现同行业领先；服务品质上，公司服务能力大幅提升，服务质量明显提高，城市用户平均停电时间等指标达到世界先进水平；企业治理上，集团管控模式持续优化，现代化管理水平大幅提升；绿色发展上，服务并网可再生能源装机容量保持全球第一，终端能源消费电气化水平大幅提升；品牌价值上，公司品牌影响力不断提升，进入全球最具价值品牌500强前15名，国际信用评级继续保持国家主权级评级。

　　到2025年，初步建成能源互联网。其中，能源网架上，电网结构坚强、安全可靠，各级电网协调发展，清洁能源充分消纳，集中式与分布式能源系统、各种储能设施及多元化主题广泛接入，能源互联网技术得到广泛应用，城市、农村电气化水平大幅提升，支撑清洁能源、安全高效的能源体系建设；信息支撑上，“大云物移智链”等技术在电网中实现深度融合应用，电网数字化智能化水平显著提升，具备灵敏感知、智慧决策、精准控制等能力；价值创造上，大电网、新能源并网、特高压等技术持续保持国际领先，多能高效转换等技术取得关键突破，在多类型能源互通互济、业态创新、市场建设等方面实现突破，推动能源、信息、社会系统深度融合，初步形成以电网为平台的能源生态圈，为用户提供高品质的智慧服务，有力支撑能源清洁低碳转型。

　　2025-2030年，国网将全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。

　　据了解，为推进战略落地，国网将实施强根铸魂工程、企业治理工程、电网升级工程、科技强企工程、精益管理工程、卓越服务工程、国际拓展工程、企业生态工程8项工程。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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