“寿乡中国行”活动首站走进广西贺州

快手医生大V与118岁高寿老人畅聊养生经，快手旅游大V体验户外吸氧操，微博旅游达人探秘非物质文化遗产……11月19日，由中国老年学和老年医学学会主办的大型品牌活动“寿乡中国行”首站走进广西贺州。
据了解，活动旨在联合中国长寿之乡，借助短视频、直播、爆款话题等新兴媒体渠道和形式，发动健康、旅游等方向的网红达人，展现中国寿乡，助推地方大健康产业升级。
“寿乡中国行”首站启动活动由中国老年和老年医学学会主办，中共贺州市委网信办、贺州市文化和旅游局、新浪广西、快手、快手健康联合承办。活动主办方表示，通过此次“寿乡中国行”活动，贺州“山清水秀生态美、城古茶香人长寿”的城市品牌形象，将通过大V的直播镜头向万千网友传递出去。
对此，本次“寿乡中国行”负责人、中国老年学和老年医学学会品牌战略部主任孙乾表示，“长寿”已经成为贺州市大健康文旅产业发展的独特名片，成为推动贺州经济转型的核心引擎。同时，孙乾介绍说，学会重视传统寿文化的传承，着眼当下，放眼新兴互联网大健康的发展，实现媒体融合新突破，双相推进，为城市经济社会发展注入新的动力，贺州是一个成功的开始。
据悉，首站贺州圆满结束之后，“寿乡中国行”还将到访全国多个独具特色的魅力寿乡，以多样的媒体渠道、丰富的传播方式为推手，构建“互联网+大健康产业”新生态，助力城市发展、乡村振兴。（许维娜）
国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转 人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】
发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施 人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】
解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力 人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】