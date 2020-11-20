“寿乡中国行”活动首站走进广西贺州

快手医生大V与118岁高寿老人畅聊养生经，快手旅游大V体验户外吸氧操，微博旅游达人探秘非物质文化遗产……11月19日，由中国老年学和老年医学学会主办的大型品牌活动“寿乡中国行”首站走进广西贺州。

据了解，活动旨在联合中国长寿之乡，借助短视频、直播、爆款话题等新兴媒体渠道和形式，发动健康、旅游等方向的网红达人，展现中国寿乡，助推地方大健康产业升级。

“寿乡中国行”首站启动活动由中国老年和老年医学学会主办，中共贺州市委网信办、贺州市文化和旅游局、新浪广西、快手、快手健康联合承办。活动主办方表示，通过此次“寿乡中国行”活动，贺州“山清水秀生态美、城古茶香人长寿”的城市品牌形象，将通过大V的直播镜头向万千网友传递出去。

对此，本次“寿乡中国行”负责人、中国老年学和老年医学学会品牌战略部主任孙乾表示，“长寿”已经成为贺州市大健康文旅产业发展的独特名片，成为推动贺州经济转型的核心引擎。同时，孙乾介绍说，学会重视传统寿文化的传承，着眼当下，放眼新兴互联网大健康的发展，实现媒体融合新突破，双相推进，为城市经济社会发展注入新的动力，贺州是一个成功的开始。

据悉，首站贺州圆满结束之后，“寿乡中国行”还将到访全国多个独具特色的魅力寿乡，以多样的媒体渠道、丰富的传播方式为推手，构建“互联网+大健康产业”新生态，助力城市发展、乡村振兴。（许维娜）

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