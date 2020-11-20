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2020中国移动全球合作伙伴大会在广州召开

2020年11月20日10:44  来源：人民网-财经频道
 

在中国移动5G行业展区，驾驶员在演示5G远程驾驶。

“通过5G技术，驾驶员可以在广州远程操控在北京房山的无人驾驶车辆”，正在操控设备的驾驶员介绍说，借助5G网络极低时延，超高可靠性及大带宽的特性，为远程操控提供了精准可靠的信息传输，远程自动驾驶未来将更加成熟。此场景正是中国移动在 5G行业展区展示的案例之一。

据悉，11月19至21日，2020中国移动全球合作伙伴大会在广州召开，大会以“5G融入百业 数智引领未来”为主题，中国移动在本次大会上展示了多行业的5G赋能成果。

5G+计划 加速数字化转型

数字化发展是加速行业变革的必然趋势。中国移动在 5G行业展区以“5G融入百业 创造未来”为主题，展示了15个行业典型场景及龙头示范案例。

在智慧港口展台，工程师在现场展示5G网络远程控制港机设备。

“工人在港口现场作业，需要在离地20米的设备驾驶室操控，而且高温、高空，安全系数很低。利用5G技术远程操控，不但可以提高安全系数，还可以一人操作多台设备，减少人力成本。”在智慧港口展台，厦门远海码头工程师在接受采访时讲到，通过5G网络远程控制港机设备，不但可以提高作业人员的安全系数，还可以提高港机的作业效率。

据了解，本次展会通过具有实操性、实景化的展示，全方位、立体化展现5G商用一年来，给各行各业带来的改变。展区分基础能力、城市管理、民生服务、产业经济四大板块，展示了5G在智慧港口、智慧工厂等15个细分行业的赋能成果。

此外，在现场，中国移动现场展示了5G网联无人机通过5G蜂窝网络替代无人机的自建通信链路，实现超视距远距离控制飞机和作业场景；在智慧文旅展台，VR美景漫游利用5G高带宽、低延时的特性，将泰山美景以VR的方式呈现在游客面前，给游客一种身临其境的体验。

5G融入百业 推进从概念到示范

多位业内人士表示，加快5G和实体经济深度融合，加速产业赋能，是5G发展中迫切需要解决的问题。

据了解，中国移动在推动5G融入百业方面，取得了丰硕的成果。2020年，中国移动发布业界首个5G+智慧物流白皮书，全国首个5G+全场景智慧港口，全国首个跨国5G+AR远程装配车间，发布OneCity智慧城市平台，成立5G智慧矿山联盟、发布燎原计划，5G专网启航计划，5G行业终端扬帆计划，发布5G医疗边缘云，揭牌联合实验室等。

中国移动表示，将继续推动5G融入千行百业，逐步实现从概念到示范、从方案到产品、从个性到复制、从探索到体系的蜕变，推动经济社会朝数字化、智能化的方向迈进。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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