福建泉州印发国土空间规划编制工作方案 全面提升国土空间治理能力

人民网泉州11月20日电（刘燕婷）近日，福建泉州市印发《国土空间规划编制工作方案》（下简称《方案》），明确了泉州市、县（区）两级国土空间总体规划编制工作的重点任务，整体谋划新时代泉州市国土空间开发保护格局，全面提升国土空间治理能力。

该《方案》指出，结合泉州市2035年社会经济发展规划尤其是“十四五”规划内容，将开展完善现代基础设施体系规划、海丝国际文化名城规划、民营经济改革发展示范城市规划、宜居宜业生活圈规划等各类专项规划，构建具有区域竞争力的现代产业体系和支撑区域产业高质量发展的科创体系。

《方案》以资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价为基础，根据泉州市主体功能定位，确定全域国土空间规划分区及其准入规则，科学评估生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界及各类海域保护线等重要空间控制线的划定情况，并进行必要的调整完善。同时，在分析国土空间开发保护现状和未来风险的基础上，开展对未来可持续发展具有重大影响的15个专题研究项目，为国土空间总体规划编制提供强有力支撑。

据了解，泉州市本轮国土空间总体规划以第三次全国国土调查数据作为现状底数和基础，统筹考虑其他调查监测和规划成果，围绕前期基础、规划编制、技术统筹、成果报审4个阶段作出安排，同步建立国土空间基础信息平台和国土空间总体规划动态监测评估预警和实施监管机制，实现国土空间治理的现代化。

为加强组织保障，泉州市成立以市长任组长、分管副市长任副组长的国土空间规划编制工作领导小组，统筹协调国土空间总体规划工作，及时协调解决涉及国土空间总体规划的各类重大问题。强化经费、技术保障，建立市、县联动机制和部门联席会议制度，确保按时保质完成全市国土空间总体规划编制工作任务。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)