福建泉州公安构建“党建＋创建”新模式 让文明新风吹进寻常百姓家

2020年来，福建泉州市公安局构建“党建＋创建”工作新模式，创新载体、延伸拓展新时代文明实践活动平台和阵地，充分发挥文明单位中党组织的领导作用和党员先锋模范作用，打造“有温度、有亮点”的文明创建机制，营造出党建与文明创建交汇融合、双向提升的格局。

整合资源优势，推进文明实践阵地建设

开展新时代文明实践工作离不开阵地建设，2020年年初泉州市公安局就与鲤城区开元街道东北社区签订新时代文明实践共建协议，建立组织共建、资源共享、活动共联、困难共帮、志愿共行的互联互动机制。积极构建“1+7+N”工作法，“1”即建立一个社区新时代文明实践站。“7”即打造“七大平台”,建设“七支队伍”,围绕理论宣讲、教育体育、卫生健康、文化服务、移风易俗、科技科普、法律服务七个方面组建七支志愿服务小分队。“N”即面向密切联系群众的活动场所，建设新时代文明实践基地，拓宽文明实践的覆盖面。统筹泉州市公安局心理咨询室、社区文化服务中心等资源，依托泉州市公安局“公安讲堂”、社区“道德讲坛”等平台，开展健康科普、心理咨询、文化体育、技能培训等，推动文明实践连点成线、连线成面，实现点上开花，面上结果。

聚焦群众需求，推进志愿服务精准化

泉州市公安局与鲤城区东北社区组建文明实践志愿服务队，明确分工，突出实践特色，制定活动具体方案，深入推进新时代文明实践站建设。群众哪里有需求，文明实践就开展到哪里。围绕“聚焦民生、服务精准、效果务实”的志愿服务目标，2020年来，泉州市公安局与社区立足传播文明，引导精神向上为责任，坚持问需于民，推动志愿服务精准对接，建立“文明实践站按需配菜，老百姓按需点单，志愿者按需买单”的新时代文明实践圆梦服务模式，为社区群众提供高质量、常态化、受欢迎的文明实践志愿服务，使新时代文明实践“红利”惠及百姓。此外，把握时间节点，在传统节假日、重要时间节点开展以“我们的节日”为主题的志愿服务活动，培育文明礼仪，传承弘扬优秀传统文化，厚植爱国情怀，增强活动的时效性和感染力。“原来除了散散步，就在家呆着，不太愿意出门，现在社区活动多，送文化、送知识，休闲娱乐活动丰富多彩，让我们真正体会到了什么叫老有所乐。”居民王大爷说道。

融合公共服务，创新基层治理格局

泉州市公安局把志愿服务与基层党建、文明创建等工作结合起来，致力于组织开展形式多样的宣传教育实践活动，推动文明实践触角向更多群体延伸，将新时代文明实践活动纳入基层治理体系，不断提升基层治理能力。坚持推动社区把基层党建工作与新时代文明实践结合起来，整合辖区学校、医院、公安等单位多的资源优势，成立党建联盟，根据各自的资源优势，联动发力，精准服务各类人群。如来自泉州市公安局系统党办党支部的红色志愿服务队进小区、入楼栋、访家门，为党员、群众奉上精心准备的“红色包裹”，让党的理论“飞入寻常百姓家”。在新时代文明实践的带动下，市公安局、开元街道东北社区协同配合，组织基层党支部志愿者参与城市管理与文明创建活动，走进小区，清理地面垃圾、楼道违规摆放和广告“牛皮癣”；来到城市主干道路交口，进行道路交通安全文明劝导，引导居民自觉遵守交通规则；开展生活垃圾分类大挑战，宣传垃圾分类知识，志愿者走到哪里就把文明实践的理念带到哪里，城市因为文明而美好。

泉州市公安局突出服务基层治理、培育践行社会主义核心价值观、加强精准帮扶服务、倡导文明等内容，把文明实践活动融入党建、融入业务、融入文明创建，让党的理论政策和文明风尚“飞入寻常百姓家”，带动社风民风持续向上向善，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)