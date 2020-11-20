福建泉州力推大气污染物减排 首次开展石化园区挥发性有机物整治成效抽检

近日，福建泉州市生态环境局委托第四方专业机构（以下简称“第四方机构”）对泉港、泉惠石化园区部分石化企业挥发性有机物综合整治成效进行现场抽检。据了解，这是泉州市首次委托第四方机构开展石化园区挥发性有机物整治抽检。

据介绍，此次抽检是为检验石化化工企业挥发性有机物整治成效，提高挥发性有机物治理的科学性、针对性和有效性，提升企业有机废气治理水平，进一步推进挥发性有机物减排。

此次抽检对象为泉港、泉惠石化园区内设备密封点数在2000个以上的企业，包括福建联合石油化工有限公司、福建湄洲湾氯碱工业有限公司、福建钟山化工有限公司和中化泉州石化有限公司等15家企业。抽检内容的主要包括泄漏检测与修复（LDAR）工作开展情况、挥发性有机物有组织排放和厂区内无组织排放情况等。

通过现场抽检，由专业技术人员给企业把脉会诊，查找存在的突出问题，提出整改建议，帮助企业提升治理水平；同时，生态环境部门将根据抽检结果所反映出来的问题，督促企业整改整治，促进环境空气质量改善提升。目前，抽检已基本完成，正在编制核查报告。

另悉，为进一步提升大气污染物减排成效，改善环境空气质量，泉州早前已印发《泉州市减排办关于2019年主要污染物总量减排情况2020年工作要点的函》，部署各地各有关部门开展减排和指导督办工作，并组织实施年度70个省市级大气精准治理减排项目，按序时推进减排指标的完成。截至目前，年度70个省市级大气精准治理减排已完成59个。（刘燕婷、刘宇蓝）

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挥发性有机物（VOCs）在室外太阳光和热的作用下能参与氮氧化物反应并形成臭氧，臭氧导致空气质量变差并且是夏季烟雾主要组分。石化行业因管道器件及工艺线设备（如：阀门、法兰、泵的密封处、法兰明线、泄压阀等）发生泄漏，对大气产生大量的 VOCs 无组织排放。通常泄漏不易察觉，但能被仪器检测出来。虽然单个泄漏源可以忽略，但大量泄漏源则会造成严重的环境污染。而LDAR（泄漏检测和修复 Leak Detection And Repair）就是专门用于无组织排放检测、控制和减少。

LDAR 技术（泄漏检测和修复 Leak Detection And Repair），是通过对炼化装置潜在泄漏点进行检测，及时发现存在泄漏现象的组件，并进行修复或替换，进而实现减少挥发性有机物泄漏排放。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)