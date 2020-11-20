产业先行、联动商户 大悦城控股助力四川甘孜县脱贫  

作为四川省甘孜县的定点扶贫企业，中粮集团旗下大悦城控股在今年10月起开展了“悦公益——品牌携手、情暖甘孜”品牌商户募捐活动。据介绍，得到INDITEX集团、百丽国际、波司登集团、鄂尔多斯集团、西西弗书店、圆核秀都等品牌支持，累计捐赠物资1.2万件，总计价值近300万元。

波司登集团援助的物资装箱正运往甘孜县。

自2016年11月至今，大悦城控股具体负责和执行中粮集团对四川省甘孜县的对口援助工作。2020年2月，甘孜县顺利实现了脱贫摘帽，正式退出贫困县序列。

五年来，大悦城控股累计投入帮扶资金2821.36万元，消费扶贫达500万元，派驻扶贫干部2人，援建扶贫项目20个，援建学校2所，援建医院1所，扶持龙头企业1家，培训基层干部和技术人员1169人，资助贫困生715人，受益群众15373人。

“悦公益”作为大悦城控股旗下的品牌活动，已经连续配合定点扶贫工作多次进入甘孜传递爱心，对甘孜县中心敬老院、甘孜县呷拉乡小学、甘孜县民族中学、甘孜县红十字会的实施捐赠，助推当地脱贫攻坚。

大悦城控股相关负责人表示，在决战决胜脱贫攻坚的关键之年，“悦公益”联动商业伙伴进行捐赠，是挖掘产业链上下游行业资源参与帮扶甘孜县的一次尝试，实现了战略合作情谊的进一步升华；同时也将为甘孜未来巩固脱贫成果、实现乡村振兴增加更多的想象力和可能性。

中粮集团大悦城控股挂职干部、甘孜县挂职副县长廖贤兵（左二）邀请外部资源到甘孜县考察、采购，推广当地特产高原土豆。

此前，在打赢脱贫攻坚战的过程之中，大悦城控股多次派遣援甘孜干部走进平均海拔3500米以上的川藏高原地区，助力当地发展。

具体而言，大悦城控股援助约百万元资金，用于甘孜县干部职工、专业技术人员培训及三支队伍培训，包括组织甘孜县主要领导赴西藏进行农牧产业现场学习；组织专家赴甘孜送师上门开展培训工作；组织县基层管理干部、技术人员赴成都大悦城培训学习等。另外，根据当地资源条件及市场需求，大悦城控股因地制宜确定传统产业和新兴产业扶贫项目，做到量体裁衣、精准发力。

在传统产业帮扶方面，一方面，大悦城控股围绕农村土地流转、农牧民增产增收，在甘孜县拖坝乡实施了高标准农田产业基地项目，开展高原特色农作物种植，现已投入建设马铃薯基地200亩，青稞产业基地500亩，中藏药种植基地100亩，带动当地就业、经济发展，惠及35户185名贫困人口。

另一方面，大悦城控股立足当地资源，发挥自身品牌优势，一头联结上游，一头服务下游，通过消费扶贫方式，采购当地特产农产品，并在每年中粮集团举办的扶贫展销会上邀请甘孜县的龙头企业参展，扶持发展适合当地的特色优势产品，着力解决贫困地区培育产业所面临的销路不畅问题，助力贫困县产业做优做强。2020年前9个月，仅中粮集团内部员工就购买农产品130万元，帮助销售农产品58.12万元。

甘孜县拥有丰富的自然生态资源以及极具特色的民族文化资源，旅游文化资源禀赋。其中，4A级景区格萨尔王城，便是甘孜县对外输出的重要名片。2019年，大悦城控股投入180万元，用于呷拉乡五个贫困村、来马镇觉日村百村产业基地集体经济“格萨尔王城”城寨经营点的基础装修，目前已全面完成，将直接产生收益。

中粮集团党组成员、副总裁兼大悦城控股党委书记、董事长周政看望甘孜县民族中学学生。

由于海拔和交通等因素，甘孜县基础设施较为薄弱。自2018年起，大悦城控股立足于甘孜县的实际情况，先后投入835万元援建甘孜县民族中学“中粮教学楼”，缓解了教学资源紧张和压力，惠及当地控辍保学3346名适龄青少年重返校园读书，并通过引进内地学校结对，架起藏区孩子与发达地区孩子沟通交往的桥梁。

如今，这栋教学楼已经拔地而起，正式投入使用。每一层包括四间教室和两个办公室，共有16间教室外加8个办公室，以及一个能容纳300多人的大型会议室。

眼看着学校硬件设施逐步提升，甘孜县民族中学副校长心里乐开了花，“原先学校老师有200多人根本装不下去，建了新教学楼，有效缓解了学校设施设备紧缺的问题。现在的教室有崭新的课桌椅、电子白板和投影机，可以上网课，这样一来我们孩子和内地就缩小空间上距离和地域上差距，开阔了眼界，提高了学习兴趣，将来考出去才有机会回馈甘孜和社会。”

在医疗帮扶方面，大悦城控股本着甘孜县卫生诊所设施老化、群众就医不方便等问题，提出因地制宜的帮扶举措。2020年，大悦城控股援助100万元资金用于甘孜县第二人民医院（达通玛分院），新建污水处理系统，医废暂存间用房20平方米，拆除旧房100平方米，同步实施相关附属设施建设和设施设备配套，采购1台救护车。

对于医疗资源的进一步升级，甘孜县卫计委局长黄梅有着清晰的规划，“未来，我们将从医疗人才培养方面加快步伐，长期依靠外来人员还是不行，最重要的是培养自身人员，建设人才队伍，以及提高医疗队伍的自身能力。”

未来，大悦城控股方面表示，将会继续聚焦产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶、人才帮扶等领域，助力地方公益事业和民生建设，实现甘孜县脱贫攻坚成果的可持续。 （许维娜）

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