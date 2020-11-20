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建证力量 中建集团员工讲述疫情防控一线亲身经历

2020年11月20日15:45  来源：人民网-财经频道
 

记者获悉，11月20日，中建集团抗击新冠肺炎疫情表彰大会暨先进事迹宣讲会在北京举行，宣讲会以“建证力量”为主题，总结抗疫工作，表彰抗疫先进个人和先进集体，弘扬抗疫精神，为中建集团实现“一创五强”战略目标凝聚团结奋进力量。

中建集团党组书记、董事长周乃翔在表彰大会上指出，在这场大战大考中，中建集团上下全力抗击疫情、有序复工复产，为全国抗疫斗争贡献了中建力量。尤其是在火神山雷神山医院建设中，一线党组织和党员干部职工，以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，彰显出对党忠诚、听党召唤、为民造福，不畏艰险的精神力量。

宣讲会上，曾奋战在火神山雷神山医院等应急工程建设现场、社区物业服务战线、海外项目抗疫一线的中建员工代表，结合亲身经历讲述了奋战在疫情防控斗争第一线的感人事迹。

“火神山没有山，但对我们而言，责任如山，使命必达。”在湖北武汉疫情肆虐、急需专门医院救治新冠肺炎患者的紧急时刻，中建集团先后接到火神山雷神山医院建设任务，共调集12家子企业参战，从各地集结4万余名建设者，2500余台大型设备及运输车辆等投入战场，10天建成火神山医院、12天建成雷神山医院，创造了与时间赛跑、与疫魔竞速的“中国速度”。

没有从天而降的英雄,只有挺身而出的凡人。“当时，大家都有一个共同的信念：早一分钟建成医院，就早一分钟救治病人。这一仗，哪怕把我们打残了、打废了，也绝不后退。”火神山雷神山医院建设者代表、中建三局员工尹典的倾情讲述，感动了现场每一位观众。

在这场疫情防控斗争中，中建集团积极投身地方抗疫应急医院建设，全力服务社区疫情防控，携手构建海外疫情防线，扎实推进复工复产，充分展现了中建集团作为中央企业的责任担当，更见证了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神.

此外，会议现场还进行了中建集团“建证力量·红色基石”、“建证匠心·红色先锋”党建品牌活动标识揭牌仪式。（记者乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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