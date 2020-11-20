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国家融资担保基金首批股权投资签约落地

2020年11月20日16:01  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月20日电 （孙阳）11月20日上午，国家融资担保基金在京举行首批股权投资集中签约，与台州市信保基金等12家政府性融资担保机构签订股权投资协议。这是国家融资担保基金贯彻落实党中央国务院决策部署，发挥示范引领作用，切实增强政府性融资担保体系服务能力的又一举措，也标志着国家融资担保基金“比例再担保”和“股权投资”两条业务主线步入协同发力阶段，“组合拳”将为进一步缓解普惠领域市场主体融资难融资贵问题注入强心针。

作为财政政策和金融手段的有机结合，国家融资担保基金始终坚守主业，立足准公共定位，自2018年9月运营以来，通过再担保业务合作累计支持38.29万户小微企业和“三农”等市场主体获得银行信贷资金6270.18亿元。尤其今年以来，为应对新冠肺炎疫情影响，积极发挥政策性机构的逆周期调节作用，一方面出台专项政策，通过全面降低收费、准入标准和反担保条件，引导地方担保机构协同金融机构切实加大对企业复工复产的支持；另一方面“逆市提速”两项重点业务进程，银担“总对总”批量担保创新业务和股权投资试点都取得实质性进展，从根本上推动政策覆盖跨越式增长。

财政部《关于充分发挥政府性融资担保作用，为小微企业和“三农”主体融资增信的通知》（财金〔2020〕19号）发布后，国家融资担保基金作为体系龙头迅速响应，为应对“疫情年”特殊情况，首批股权投资由原投资省级机构改为下沉一线，主要支持支小支农成效明显的地市级一线的政府性融资担保机构，以更贴近基层，更好发挥政策效应。经过周密充分的前期工作和严格的报批决策程序，最终确定台州信保基金等12家机构作为首批股权投资对象，坚持参股不控股原则，不设盈利性目标要求，着力引导被投资机构遵循准公共属性和逆周期调控的功能定位，切实增强服务动力和服务能力，实现上下联动，协同发力，放大政策效用。

财政部、中国融资担保业协会、12家被投机构代表、部分省级合作机构代表参加了会议。

(责编：孙阳、杨曦)
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