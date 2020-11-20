喜迎“苗年” 贵州雷山县上演《西江盛典》

2020年11月19日是西江一年一度的盛大节日——“苗年”，黔东南州雷山县所有苗族同胞聚集在木鼓广场，与五湖四海的游客们唱歌跳舞，用语言表达迎接新年的喜悦。
“苗族两百米长桌宴”是展示苗族文化魅力的又一形式，桌席长达上百米，两排坐满人，热闹又好吃。
《西江盛典》于2019年10月19日首演，在经历新冠肺炎疫情后于2020年7月30日复演。
《西江盛典》分为《序幕·颂》、《祖·英雄》、《魂·跋涉》、《梦·家园》、《尾声·歌》5个篇章，再现了苗族儿女在祖先蚩尤带领下，历经艰辛的迁徙史和发展史，融入众多苗族历史典故、民间传说、风土人情。 （牛广文）
国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转 人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】
发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施 人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】
解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力 人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】