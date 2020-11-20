喜迎“苗年” 贵州雷山县上演《西江盛典》

2020年11月19日是西江一年一度的盛大节日——“苗年”，黔东南州雷山县所有苗族同胞聚集在木鼓广场，与五湖四海的游客们唱歌跳舞，用语言表达迎接新年的喜悦。

“苗族两百米长桌宴”是展示苗族文化魅力的又一形式，桌席长达上百米，两排坐满人，热闹又好吃。

《西江盛典》于2019年10月19日首演，在经历新冠肺炎疫情后于2020年7月30日复演。

《西江盛典》分为《序幕·颂》、《祖·英雄》、《魂·跋涉》、《梦·家园》、《尾声·歌》5个篇章，再现了苗族儿女在祖先蚩尤带领下，历经艰辛的迁徙史和发展史，融入众多苗族历史典故、民间传说、风土人情。 （牛广文）

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