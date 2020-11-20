德琪医药于香港联合交易所主板挂牌

11月20日，专注于研发和商业化肿瘤创新药的企业—德琪医药有限公司（简称“德琪医药”）今日宣布，公司股票于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板正式挂牌并开始交易。

德琪医药此次全球发售共计154,153,500股股份，每股发售股份发售价为18.08港元。经扣除就全球发售已付及应付的包销费及佣金以及估计开支后，公司自全球发售所得款项净额估计约为2,635.9百万港元。公司于香港公开发售获大幅度超额认购，接获有效申请为初步可供认购发售股份总数的约264.76倍，而国际发售亦获超额认购约13.5倍。香港公开发售及国际发售最终发售股份数目分别为77,077,000股及77,076,500股，各占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的大约50%。

据悉，德琪医药专注于创新抗肿瘤药物。基于差异化的联合及互补研发策略，公司发现、开发及商业化具有协同性的同类首款、同类唯一及/或同类最优疗法，充分释放候选药物的治疗潜力。目前，德琪医药已建成一条12款以肿瘤药物为主的创新型研发管线。

德琪医药创始人、董事长兼首席执行官梅建明博士表示：“今天是德琪医药发展历程中的重大里程碑。德琪顺利登陆香港股票市场，体现了全球投资者对我们的战略模式、增长潜力、管理团队和产品管线的深度肯定，我们为此感到骄傲，也十分感谢投资者对德琪医药的信任与支持。立足新起点，我们将把握全球创新药发展的历史机遇，通过差异化的开发策略，抓住最前沿的研发热点，不断发现、开发及商业化全新作用机制的抗肿瘤创新疗法，解决亚太乃至全球患者未满足的临床需求。”

据悉，此次募集的资金将主要用于在研产品的临床试验及商业化，包括推动核心产品ATG-010在亚太地区的市场化，推进9项进行中的临床试验及6项临床前产品的开发研究，提升自主开发能力并增强与全球领先药企合作的潜力。此外，资金还将用于管线拓展，人才招聘，进一步夯实公司研发基础，提升临床研究速度，早日造福患者。（牛广文）

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