编程猫完成13亿元D轮融资

11月20日，编程猫宣布完成13亿元D轮融资，本轮融资由霸菱亚洲旗下基金领投，中信证券投资、金石投资、优山资本、温氏资本、远洋资本、大湾区基金、中银国际等跟投，高瓴资本、招银国际、中银集团旗下渤海中盛、粤科鑫泰等老股东持续跟投。

2020年，在疫情黑天鹅影响下，在线教育行业渗透率不断提升，少儿编程教育也进一步认识到科技对未来教育的深远影响。

编程猫自2015年成立以来，自主研发适用于中国4-16岁少儿的编程工具矩阵，涵盖图形化编程、Python等多种主流编程语言，覆盖PC端、移动端等多个使用场景，包括小火箭编程Kids、海龟编辑器Turtle，服务于移动场景的图形化编程工具Nemo，以及国内真正意义上自主知识产权图形化编程工具Kitten。

近年来，编程猫面向学校、培训机构等提供全套编程教育解决方案，目前已与清华大学、香港大学、人大附小、复旦大学附属中学、成都七中等17000余所公立校开展课程合作，覆盖广东、山东、湖北、四川、甘肃、辽宁等全国200余座城市，拥有线下学习中心600余家。

疫情期间，编程猫启动“千人招聘计划”，面向全国开放1000余个就业岗位。并推出“线下护航公益计划”，为线下合作机构免费提供线上教学服务支持，协助400多家机构持续为孩子们提供优质教学服务。

霸菱亚洲大中华区董事总经理焦焱表示，近年来，中国在线教育尤其STEAM教育高速发展，编程猫作为少儿编程的领头羊，从创立之初坚持自主研发教学工具和平台，并在全国与校方开展紧密合作，帮助中国孩子全面提升逻辑思维和综合素养。相信在未来人工智能时代下，编程猫将成为中国教育智能化的中坚力量。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)