电商热点：新型消费快速发展 “双十一”提振国内消费

人民网北京11月20日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：违规收集用户信息，多平台被责令整改。“双11”模式依旧存在的一些痛点和难点问题。今年前三季度新型消费快速发展。

“数字”车间助力营收（来源：人民图片）

1、违规收集用户信息，闪送、聚美优品等被约谈

近日据北京市通信管理局消息，闪送、聚美优品移动App等存在违规收集使用用户信息、强制授权等问题。11月16日，北京市通信管理局约谈了相关公司负责人，就移动App存在的问题发出书面整改通知，责令限期整改。

2、报告：新业态新模式引领新型消费

近日，人民网新电商研究院发布题为《新业态新模式引领新型消费—“双11购物节”助力经济复苏》的报告（以下简称《报告》）。《报告》通过对“双11”电商消费节研究指出，电商节期间，商家不断推出各种优惠玩法，引入新业态新模式，引领新型消费的发展，解析新消费的强劲活力，并反思聚焦“双11”模式依旧存在的一些痛点和难点问题。

3、天津市将在快递行业推广可循环包装

近日，天津市邮政管理局发布公告称，正式印发《市邮政管理局市商务局关于协同推进电商寄递包装治理工作的实施意见》，将助力推动减少过度包装现象，加快推进电商寄递包装废弃物回收，推广可循环包装应用。

4、中国移动将推出手机超级SIM卡 可当交通卡、车钥匙等

19日，在中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上，中移互联网有限公司相关负责人表示，中国移动5G时代重点打造号、卡、消息三大基础入口。其中卡是超级SIM卡，既可以当饭卡、门禁卡、交通卡，也可以当做车钥匙或进行5G电子签名，大额转账等。

5、携程直播为亚太地区高星酒店带货超200万间

携程旅游大数据联合实验室近日联合中国旅游研究院发布了《重新体验中国之美：2020国内旅游复兴大数据报告》。报告显示，携程直播为亚太地区高星酒店带货超200万间，预售产品核销率达50%。携程自由行产品11月的订单数据显示，选择5星酒店住宿的用户比例超过70%。

6、浙江发布《直播电商团体标准》 内容涉及电商直播服务规范

浙江省近日正式发布《直播电商团体标准》，该文件由浙江省电子商务促进会带头制定，经行业和专家的论证，并通过国家标准委相关平台的审核，包括：电子商务直播基本名称规范、电子商务直播服务规范、电子商务直播培训机构管理规范、电子商务直播机构管理规范、直播电商人才培训和评价规范、电子商务直播营销人员管理规范。

7、百度健康上线新冠疫苗服务平台

近日，百度健康上线新冠疫苗专区，推出新冠疫苗接种攻略、在线问诊、门诊开放预约等服务。百度健康相关负责人表示，未来，百度健康将持续关注新冠疫苗上市进展，并针对不同用户群体的细分需求，推出更具“靶向性”的健康专项服务，缩短用户接种疫苗路径，让用户体验完整闭环服务。

8、校园外卖成趋势，饿了么入驻1000所高校食堂

近日，饿了么与华东师范大学、大庆师范学院、商丘职业技术学院等约500所高校食堂，以及麦金地等团餐平台达成战略合作，至此全国累计已有100座城市近1000所高校食堂通过饿了么开通外卖服务。学校师生可以通过预约取餐或者外卖送餐的方式，在饿了么上点到食堂餐品，校园内平均20分钟送达。据悉，新上线饿了么的高校食堂数量对比半年前增长了超两倍。

9、抖音12.12年终嗨购节正式开启

近日，抖音平台抓住2020年的尾巴，12.12抖音年终嗨购节正式启动。嗨购节将为商家打造店铺新人券、秒杀、头部直播间、每日通关任务、主播排位赛五大玩法，通过新人营销补贴、多样营销玩法、定向流量加持等多元路径，助力商家实现高效交易。

【媒体观察】

1、网信中国：今年前三季度新型消费快速发展

今年在我国常态化疫情防控下，前三季度，以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，新型消费也正在成为满足人民生活需要、释放国内消费潜力、增强经济恢复性增长的重要推动力。

2、澎湃新闻：微博、航旅纵横等35款APP被点名，因违规收集个人信息

11月18日，据国家网信办网站消息，App违法违规收集使用个人信息治理工作组日前发布通告称，近期，App违法违规收集使用个人信息治理工作组评估发现，包含新浪微博、航旅纵横、最右在内的35款App存在个人信息收集使用问题，建议相关App运营者及时对存在的问题进行整改，并自即日起30日内向工作组反馈整改情况。

【监督台】

上海市监局：4批次梭子蟹镉超标，涉及多家电商平台

11月18日，上海市市场监管局公布2020年第43期省级食品安全抽检信息。本次抽检信息涉及8大类食品，抽检样品共计697批次，不合格样品为食用农产品5批次。其中，有4批次梭子蟹抽检不合格，涉及叮咚买菜、饿了么、盒马鲜生、京东到家等电商平台；1批次乌鸡不合格，涉及的平台为美团。

(责编：毕磊、夏晓伦)