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如何推动互联网法治建设？来听听大咖们怎样说

2020年11月20日18:12  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京11月20日电（记者毕磊）近日，由中国互联网协会主办的2020年（第六届）中国互联网法治大会在京开幕。大会围绕“数字化转型与依法治网”主题，聚焦面对新问题、解决新矛盾、落实新要求，汇集互联网政产学研用和法律界的智慧成果，探索深化依法治网实践路径。

　　中国互联网理事长尚冰表示，随着互联网与经济社会不断加深融合，数字经济在飞速发展过程中伴生的网络安全、个人信息保护、网络内容管理、平台垄断等问题越来越突显，对互联网法治提出了更高的要求。网络空间法治化、规则化是我国走向网络强国的必经之路。对此，他提出四点建议：一是强化数字化转型与依法治网，夯实互联网发展基础。如何通过依法治网更好地支撑数字化转型，实现互联网与经济发展的良性互动、合拍共振，是需要思考的重要问题。二是推进科技赋能法治创新，助力执法办案提质增效。大力推进法律科技创新，加快法律与科技融合发展，让法律拥抱科技，让科技赋能法律，为全社会带来更智能、更精准、更便捷、更优质的法律服务，实现数字社会的治理能力与治理规则的全面提升，践行数字正义，意义重大。三是强化互联网管理法治深度，支撑互联网行业行稳致远。强化和加深对互联网法治的理解和适用，在更广的范围、更深的程度，拥抱监管，依法自律，才能使我们的行业行稳致远、赢得未来。四是构建互联网良好法治生态，促进互联网创新发展。着力打造智慧法院，做好互联网法学研究，服务互联网法治实践，加强互联网法治宣传，拓展互联网对外交流，培养互联网法治人才，营造开放共享、包容审慎的互联网法治环境，推动整个互联网行业形成良好法治生态，促进行业向纵深发展。

　　工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员刘杰强调，互联网法治建设需要全社会全行业共同参与，只有信仰法治、厉行法治，互联网事业才能在正确的道路上阔步前行。

　　刘杰对互联网法治建设提出三点建议：一是切实提高法治意识，把普法和守法作为互联网发展和治理的长期基础性工作。按照中央全面依法治国工作会议精神，打造网上网下齐抓共管的网络治理工作格局，营造全行业尊法学法守法用法的良好氛围。二是严守合规经营底线，维护公平开放、竞争有序的市场秩序。强化企业主体责任，抵制不正当竞争，支持中国互联网协会等社会组织在互联网法治建设中发挥积极作用。三是加强网络安全和个人信息保护，强化不良信息的治理。全面提升关键信息基础设施、网络数据等安全保障能力，加大对不良信息的治理力度，共同营造清朗网络空间。

　　中国社会科学院法学所副所长、研究员、博士生导师周汉华作了题为“网络法治的‘变’与‘不变’”的主旨报告。他表示，网络法治变的是与网络时代相适应法律规则，不变的是法律核心价值、基本原则、基本观念。法治既是规则之治，需要符合规则治理的内在要求，法治更是价值之治，需要赋予规则以灵魂和生命。只有处理好变与不变的关系，不变应万变，方有可能在危机中育新机，于变局中开新局。

　　在“特色发布”环节中，中国信息通信研究院政策与经济研究所所长辛勇飞发布了《数据治理蓝皮书》。在结合专业研究、产业实践和法律实务的基础上，报告创新性地从数据治理的视角提出培育数据要素市场路线图，从数据开放共享、数据质量管理、数据交易流通、数据风险规制四个方面系统梳理了国内外数据治理现状，并提出对我国培育数据要素市场的未来展望。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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