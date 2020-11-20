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快手严打低俗软色情 9天集中处置涉软色情账号7000余个

张伟

2020年11月20日18:38  来源：光明网
 
原标题：快手严打低俗软色情 9天集中处置涉软色情账号7000余个

　　直播PK，是主播之间通过连麦互动以增强直播娱乐性、互动性的一种玩法，但有人为了流量和利益，在直播间上演低俗的“表演”，打擦边球、秀下限，以博眼球、赚流量。为进一步打击低俗直播内容，快手11月16日发布最新一期《关于进一步打击低俗直播内容的公告》，对包括直播pk时过激惩罚、低俗语言、低俗互动、恶意炒作等在内的低俗直播行为进行清查，共教育用户4000多人，并对沟通教育无效再次违规的主播，开展进一步的专项打击治理，目前已处罚332人。

　　快手社区治理相关负责人介绍，平台对色情低俗等违反国家法律法规的行为绝不姑息，对低俗、软色情等违规内容也在持续进行常态化打击。除了常规和专项整治，快手还积极响应国家有关部门的倡议和号召，成立专项治理小组，对包括软色情等在内的问题进行针对性重点打击治理。

快手严打低俗软色情 9天集中处置涉软色情账号7000余个

　　公开信息显示，仅今年下半年，快手平台就针对直播pk时过度惩罚、低俗语言、低俗互动、恶意炒作、等行为，进行了包括“打击低俗直播”“打击直播间恶意违规”“打击直播PK违规”“软色情整治专项”等多个专项整治行动。

　　在7月14日发布的《关于打击低俗直播内容的公告》中，公告的部分违规用户中，18人中百万粉丝量级的大V有11人。根据对快手在站内发布的针对低俗直播内容的整治公告统计，7月以来，快手共清查出低俗直播类账号5000多个，其中经教育、限时直播封禁处罚改正的有4000多个。

快手严打低俗软色情 9天集中处置涉软色情账号7000余个

 

快手严打低俗软色情 9天集中处置涉软色情账号7000余个

 

　　此外，快手还于11月5日第一时间响应国家网信办在全国范围内开展网上“软色情”信息专项整治的号召和要求，成立专项治理小组，启动“软色情专项整治”行动，对含有“性暗示”、“性挑逗”倾向的软色情内容和账号进行专项集中检查清理。截至11月13日，已集中清理处置违规视频92761条，处置违规账号7945个。

快手严打低俗软色情 9天集中处置涉软色情账号7000余个

　　快手社区治理相关负责人介绍，软色情信息污染社区风气，在平台内造成不良影响，会持续加强技术和内容巡查力度，建立长效治理机制，一经发现违规内容和违规行为，将根据社区规则视情节严重程度给予删除作品、限时封禁、永久封禁等处罚，对利用软色情博眼球、赚流量的行为坚决治理、绝不姑息。（张伟）

(责编：夏晓伦、毕磊)
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