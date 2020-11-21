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金融创新，为市场主体添活力（锐财经）

本报记者  李  婕

2020年11月21日05:05  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　中国人民银行南丰县支行积极引导辖内涉农金融机构提升“三农”金融服务，加大信贷投放力度。图为日前江西南丰县农商行工作人员在蜜橘园了解农户贷款需求。
　　袁 智摄（人民视觉）

　　浙江省杭州市临安区在区行政服务中心设立开办企业服务专区，将银行开户等事项整合为“一个环节”办理。图为日前，在服务专区的银行开户窗口，企业主办理开户手续。
　　新华社记者 徐 昱摄

　　今年以来，中国人民银行指导金融机构加大金融产品和服务创新力度，为市场主体健康发展提供金融动力。11月19日，中国人民银行举行“金融支持保市场主体”系列新闻发布会第四场，聚焦“金融产品创新”这一主题介绍相关做法和成效。

　　政策工具“干货”足

　　面对疫情带来的挑战，金融政策工具创新走在前面。

　　在上海，中国人民银行会同相关部门出台“上海金融18条”的政策工具箱，带来许多“干货”：设立首期120亿元的纾困专项贷款；推动政府融资担保机构将担保放大倍数扩大到不低于5倍；加大对小微信贷的奖补力度，特别是对受疫情影响严重的企业，将贷款不良率补偿下限由1.5%下调到1.2%……这一系列措施，有效引导了各家商业银行加大对小微企业的支持力度。

　　中国人民银行上海总部副主任兼上海分行行长金鹏辉介绍，通过这些举措，普惠小微贷款保持大幅度增长。“总体来说，上海小微金融服务创新取得了较好成效。”

　　在山东，中国人民银行济南分行快速推动“小微企业贷款延期支持工具”和“普惠小微企业信用贷款支持计划”两项政策工具落实。10月，全省法人金融机构普惠小微贷款延期率升至70.2%，符合条件的法人机构以信用方式发放的普惠小微贷款占比升至53%以上。

　　在央行优惠资金使用方面，3000亿元专项再贷款、5000亿元再贷款再贴现、1万亿元再贷款再贴现，已累计撬动贷款超1100亿元，支持市场主体12万家。

　　中国人民银行济南分行行长周逢民介绍，前三季度，山东全省新增市场主体99万户、就业94万人。“做好金融支持保市场主体工作，为市场主体渡过难关、健康发展提供了金融动力。”

　　产品创新势头劲

　　“市场主体需求在哪里，产品创新就跟进到哪里”。不断创新的金融产品，让金融服务实体经济质效更优。

　　江西省以14条产业链为立足点，建立3594户产业链重点企业白名单，大力发展订单、仓单、快捷保理、应收账款融资等供应链金融产品。截至10月末，全省14条实施“链长制”产业链企业贷款余额达1762亿元，应收账款融资871亿元。依托物联网、区块链等技术的多种金融模式相继落地。

　　中国人民银行南昌中心支行行长张瑞怀介绍，前三季度，江西累计发放各类政府增信类贷款近1000亿元。央行创设的普惠小微企业信用贷款支持计划政策工具也已经发放20.1亿元，支持地方法人银行向2万余户小微企业发放信用贷款54亿元。

　　各家商业银行同样在产品创新方面下足功夫。

　　中国民生银行小微金融事业部总经理周伯婷介绍，面对数量众多、需求多样的中小微企业客群，该行根据用户行为与偏好进行分类、分层，提供符合客户真实需求与风险承受能力的产品，如针对特定客户的“抗疫贷”、面向教育行业的“助校贷”等。

　　抵押担保方面，民生银行着力扩大抵押品范围，从标准房产住宅扩展到知识产权等创新押品领域。此外，在下调贷款利率、减免费用的同时，创新推出可用于抵扣贷款利息和结算手续费的“小微红包”，降低客户融资成本。

　　1-10月，民生银行的人行普惠口径小微贷款发放额近5000亿元、同比增长20%，小微贷款发放利率同比下降1个百分点以上。

　　多措破解首贷难

　　对于数量众多的小微企业来说，首次贷款尤其是个“槛儿”。难在何处，如何破解？

　　在周逢民看来，小微企业首贷难，主要难在点多、面广、分散，信息不对称。从去年4月开始，山东在全国较早启动“民营和小微企业首贷培植行动”，对处在成长期、有潜力、有市场、未获贷的小微企业，逐户建立培植档案，“一企一策”提供金融服务方案。

　　例如，山东滨州就设立首贷服务中心，通过“首贷咨询”窗口，实现首贷培植“服务靠前一步、问题及时清理、业务高效办理”，已累计帮助2814家民营和小微企业获得首贷。从山东全省来看，截至10月末，已培植各类小微企业12.24万家，其中获首贷企业11.31万家，获贷金额1344亿元。

　　工商银行也在持续加大“首贷”服务力度。中国工商银行普惠金融事业部总经理田哲介绍，一方面，工商银行与政府部门、电商平台、龙头企业合作，批量获取“首贷”小微企业生产经营数据，破解信息不对称难题；另一方面，与融资担保公司、保险公司等机构合作，探索风险共担机制，丰富业务办理模式，将更多“首贷户”纳入融资支持范围。

　　同时，工商银行深入开展“万家小微成长计划”等活动，提供“送上门”的“首贷”服务。截至9月末，已累计为近3万户小微企业提供“首贷”服务。

　　“后续，工行将以创新谋发展，进一步加大信用贷款供给，提升‘续贷’‘首贷’服务能力。”田哲说。

(责编：牛镛)
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