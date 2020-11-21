自行车行业年收入将破3600亿元

河北省邢台市平乡县一家自行车企业员工在组装共享单车。

柴更利摄（人民视觉）

11月20日，记者从中国自行车协会在广州举办的“2020中国自行车产业大会”上获悉，今年行业收入将突破3600亿元，同比增长10%，对欧美、东南亚等海外市场出口继续保持高增长势头。

危中寻机，出口逆势增长

新冠肺炎疫情在全球蔓延，自行车、电动自行车成为不少人短途出行的首选，世界各地掀起购买热潮。

据统计，今年1-9月份，中国自行车、电动自行车及零部件出口额为50.93亿美元，同比增长6.8%。其中，自行车出口4166.3万辆，增长3.9%，出口额24.34亿美元，增长12.0%；电动自行车出口119.7万辆，增长5.2%，出口额4.7亿美元，增长2.7%。

“2016年欧洲从中国进口的自行车和电动自行车零部件总价值约10亿欧元，到2019年已增至15亿欧元。预计2020年将接近20亿欧元。”欧洲自行车工业联合会主席艾哈德·布切尔说。

中国轻工业联合会会长张崇和表示，自行车行业应充分把握欧盟等大量进口中国自行车的新机遇以及“一带一路”沿线市场需求的新趋势。

新业态涌现，新需求提升

5G时代带来的数字化、智能化转型，电动自行车新国标带来的“换新潮”，以及生鲜和外卖配送、共享出行等商业模式的涌现，为自行车行业发展提供了新机遇。

中国自行车协会理事长刘素文表示，自行车产品中高端化趋势明显，千元以上自行车产量连年增长。“2019年以锂电电动自行车为代表的高端产品，占电动自行车总产量的比例为13.8%，年产量近500万辆，产量再创新高。”

据悉，近年来，中国电动自行车年销量超3000万辆，到今年底社会保有量将接近3亿辆。

中国电池工业协会理事长刘宝生认为，电动自行车对锂电池的需求将迎来井喷，到2022年，需求量或将较2019年增长三倍多。

适应新趋势，把握新机遇

截至目前，自行车行业内由相关部门认定的高新技术企业、企业技术中心、企业工程技术研究中心共149家。

张崇和表示，新冠肺炎疫情影响还在持续，风险挑战日益加剧。自行车行业产业链广、市场规模大、全球化程度高，要在助力构建新发展格局中有所作为。

据中国自行车协会介绍，“十四五”时期，中国自行车行业将把高能效锂电池安全技术列为要实现突破的重点技术，同时将推动释放休闲健身和运动竞技自行车、电助力自行车等产品的消费潜力。

“自行车行业要主动适应疫后全球产业格局变化、经济结构重塑、创新版图重构的新趋势，加大科技创新力度，加快推动全产业链高端轻量、节能环保、智能网联的基础研究、场景应用及市场开拓，提升整体竞争力。”刘素文说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)