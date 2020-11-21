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中欧班列：沿线国家抗疫的“命运纽带”

任彦

2020年11月21日10:17  来源：人民日报中央厨房
 

2000多年前，驼队穿越苍茫大漠，走出了一条连接东西方的丝绸之路。如今，中欧班列似“钢铁驼队”日夜兼程，砥砺前行。

截至11月5日，中欧班列今年开行已超万列，为维护国际产业链供应链安全稳定提供了有力支撑。从义乌到马德里、从济南到布达佩斯、从武汉到杜伊斯堡……在疫情肆虐和经济逆风中，中欧班列挑起“大梁”，加速奔跑。

4月25日，货运员与发货方代表在厦门海沧站办理中欧班列货物进站交接手续。当日，中欧班列X8098次货物列车从福建厦门海沧站出发，开往德国汉堡。新华社记者魏培全摄

“在过去几年时间里，欧洲许多国家与中国的铁路货运连接，从设想变成实践。” 在日前于荷兰举行的欧洲丝绸之路峰会上，荷兰驻重庆总领事孔思哲表示，现在欧洲越来越多的城市都有了定期的往返中欧班列。

6月19日，中欧班列（渝新欧）布达佩斯直达班列在重庆团结村站准备发车。新华社记者唐奕摄

疫情发生以来，中欧班列成为沿线各国携手抗疫的“生命通道”，已向欧洲累计运送防疫物资751万件、6.2万吨。

“当跨洲际的空运和海运变得困难的时候，中欧铁路货运连接真正体现出了它的意义。”孔思哲说。

“在国际物流领域，中欧班列的竞争力非常明显，疫情期间这种优势更加凸显。”荷兰GVT物流集团总经理罗兰德?弗布拉克说，从成都到蒂尔堡的“蓉欧快铁”单程仅需15天，费用仅为空运的1/4。疫情期间，中欧班列成为防疫物资的重要运送通道。

11月13日，货运员在吊运中欧班列（厦门）X8098次货物列车。新华社记者魏培全摄

国际铁路货运新闻网总编辑玛约维·范莱恩表示，中欧班列在今年全球应对疫情过程中发挥了不可替代的重要作用。“欧洲企业对中欧班列发展前景有着乐观期待，对深度参与‘一带一路’建设、分享共同发展机遇有着浓厚兴趣。”

11月11日，在成都铁路保税物流中心（B型）跨境电商保税仓。工作人员正在配装出口至欧洲的货物。白桂斌摄

日前，满载1100吨乳制品的“波兰乳品专列”缓缓驶入武汉吴家山站，为商家补充“双十一”货源。同时，欧洲民众和商家也将分享到中国网络经济的红利，预计有超过400万件“双十一”包裹通过中欧班列抵达欧洲。

中国驻荷兰大使馆经济商务参赞张国胜表示，未来将有更多的货物源源不断地通过班列送到沿线国家，给沿线国家贸易带来新机遇。

荷兰“一带一路”研究中心主任安东尼·汉纳伯格表示：“荷兰企业对参与‘一带一路’建设的热情与日俱增。‘一带一路’所倡导的开放合作、互利共赢理念得到越来越多的认同和支持。”

11月12日，一列载有生活用品、汽车零配件、机械设备等货物的中欧班列从江苏连云港港铁道编组场驶出，开往中亚地区。新华社发

“近年来，一些西方经济体向单边主义和保护主义退缩，导致世界经济增长后劲不足，中国提出的‘一带一路’倡议秉持开放合作理念，与此形成鲜明对比。”荷兰国际亚洲研究所经济史学者理查德·格里菲斯认为，开放与合作是全球经济持续增长的必由之路，因此“一带一路”对完善全球发展模式和全球治理具有重要意义。

 

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(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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