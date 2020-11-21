原标题：中国首发负利率主权债券受热捧

本报记者 孙杰

中国首只负利率主权债券问世了。财政部表示，已于11月18日发行40亿欧元主权债券。此次5年期债券票息为0%，收益率为-0.152%，首次实现负利率发行。

债券得到了国际投资者的踊跃认购，订单规模达到发行量的4.5倍，欧洲投资者最终投资比例高达72%。专家认为，虽然是负利率，可在欧洲金融市场上从投资者角度看，相对收益率仍是合算的。更重要的是，投资者对中国经济的未来发展有信心。

首次发行负利率欧元主权债券

欧元主权债券，即欧元区以外国家中央政府发行以欧元计价的债券。去年11月，中国重启欧元融资通道，在法国巴黎发行40亿欧元主权债券。此次发债是2019年重启欧元主权债券发行后连续第二年发行。

财政部表示，此次发行取得了截至目前我国境外主权债券发行的最低收益率。其中，5年期采用溢价发行，票息0%，首次实现负利率发行。具体看，5年期7.5亿欧元，发行收益率为-0.152%；10年期20亿欧元，发行收益率为0.318%；15年期12.5亿欧元，发行收益率为0.664%。

此次我国中央财政部门成功发行以欧元计价的主权债券，意味着中国在国际市场上低成本借钱。从簿记情况看，国际投资者认购踊跃，订单规模达到发行量的4.5倍。投资者群体涵盖央行、主权基金、超主权类及养老金、资管和银行等，非常丰富。欧洲投资者最终投资比例高达72%。

“这表明欧洲投资者对中国经济的未来发展有信心。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，虽然这次欧元主权债券以很低的负利率发行，但在欧洲金融市场上仍是合算的。此次发行欧元主权债券利率水平比德国、法国、意大利国债收益率要高，对投资者也有吸引力。

负利率当下全球盛行

事实上，此次中国发行欧元主权债券首现负利率，有着深刻的全球背景。由于主要经济体美国、欧洲、日本为了应对疫情，都采取低利率甚至零利率货币政策，全球负利率债券高达17万亿美元，导致负利率债券在欧美大行其道，整体经济陷入深度衰退，未来低利率、低通胀、低速增长将是一种常态，收益率可能还会下降。

东方金诚首席宏观分析师王青分析，新冠疫情暴发后，欧洲央行货币宽松再度加码，欧元区负利率盛行，其中11月18日德国5年期国债收益率为-0.76%。“这意味着在供求关系方面，以欧元发行的各类债券利率正朝着有利于发行人方向转变，发行利率下调的结果是负利率阵营进一步扩大。”

“中国经济基本面扎实，未来人民币对欧元还可能升值，因此现在持有债券是合算的。”徐洪才认为，从长期看，全球资本将会流入中国，境外机构投资者愿意参与对中国金融市场的投资，分享中国发展的红利，持有人民币资产未来还有增值空间。

“更重要的是，境外投资者认可中国政府主权信用，相信中国不会违约，同时看好中国金融开放和人民币国际化的前景，也是参与中国金融市场的一个重要手段。”他说。

看好未来人民币国际化前景

此次欧元主权债券发行采用“三地上市、两地托管”模式，在伦敦证券交易所、卢森堡证券交易所和香港证券交易所三地上市。财政部介绍，同时为支持香港国际金融中心建设，首次在香港债务工具中央结算系统（CMU）托管清算此次欧元主权债券5年期品种。

债券将在伦敦、卢森堡、香港三个交易所同时交易，并在香港托管，徐洪才认为，这实际上也是看好未来人民币的国际化前景。

今年美联储大规模开闸“放水”，导致美元贬值，在一定程度上让全球对美元作为国际储备货币的信心有所动摇。最近有消息显示，根据环球银行金融电信协会(SWIFT)数据，欧元使用份额首次超过美元。徐洪才表示，这反映出国际社会期待未来国际储备货币体系多元化，减少对美元依赖，寻求多元化投资组合。而此次欧元主权债券发行，对中国来说，也有利于形成外汇资产和负债的多元化，有利于推动人民币的国际化和利率的市场化，进一步完善债券收益率曲线。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)