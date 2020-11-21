LPR报价连续7个月“原地踏步”

本报讯（记者 孙杰）昨天央行授权全国银行间同业拆借中心公布，11月20日贷款市场报价利率（LPR）1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。自5月以来，LPR报价已连续7个月“原地踏步”。

11月LPR维持不变，符合市场预期。就在近日，11月16日央行开展1年期中期借贷便利（MLF）操作8000亿元，中标利率为2.95%，与10月持平。11月MLF操作利率不动符合市场预期，当时市场就预计，当月LPR报价也可能将保持不变。

“这意味着11月LPR报价的参考基础未发生变化。”东方金诚首席宏观分析师王青分析，自去年9月以来，1年期LPR报价与1年期MLF招标利率始终保持同步调整，两者的利率点差固定在90个基点。LPR报价连续7个月保持不动，其根本原因在于这段时间宏观经济出现“V型反转”。

今年下半年以来，我国经济社会逐渐从疫情冲击中恢复。民生银行首席研究员温彬也表示，“总体来看，央行货币政策逐渐回归常态，保持流动性合理充裕促进经济恢复的同时，避免了‘大水漫灌’推升资产价格，预示着LPR将大概率保持不变。”

近期监管层在多个场合表示，当前“我国经济比较强劲”，或“经济增长好于预期”；与此同时，10月城镇调查失业率降至5.3%，远低于今年6.0%的控制目标。王青表示，这意味着短期内没有下调政策利率的需求，货币政策进入“观察期”，更加强调要在稳增长与防风险之间把握好平衡。预计年底前1年期LPR报价有望保持稳定，未来企业贷款利率和居民房贷利率走势有可能进一步分化。

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